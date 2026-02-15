El carnaval en la Llajta: identidad, reciprocidad y festividad compartida

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 15/02/2026 a las 11h08
Hay fiestas que no se celebran: se recuerdan.

El carnaval cochabambino pertenece a esa estirpe de rituales que no viven solo en el calendario, sino en la memoria del cuerpo, en la risa heredada, en el gesto aprendido sin escuela.

En 1977, Mario Vargas Llosa evocaba, con una nostalgia casi táctil, los carnavales de su infancia en Cochabamba. 

En una conversación con Joaquín Soler Serrano en el programa “A Fondo”, recordaba el agua, los bailes, las comparsas y los frágiles cascarones de huevo que estallaban en risas. 

No hablaba solo de una fiesta, sino de un mundo, de una ciudad todavía íntima, donde la alegría no era espectáculo, sino forma de convivencia.

Por entonces, Vargas Llosa vivía su niñez en una Llajta aún cercana al ritmo pueblerino, donde las tradiciones no eran espectáculos, sino formas cotidianas de habitar el mundo. 

Esa memoria personal, sumada a los testimonios de cronistas, historiadores y antropólogos, nos permite advertir que el carnaval cochabambino –como toda práctica viva– ha experimentado profundas transformaciones a lo largo del tiempo, sin perder del todo su esencia ritual.

El calendario agrícola

Mucho antes de que el carnaval llegara con máscaras europeas y nombres cristianos, el valle ya celebraba.

Febrero –mes de lluvias, de verdor espeso, de frutos maduros– era tiempo de agradecimiento. En la lógica andina, nada se celebra a solas: la abundancia exige redistribución.

La tierra da, pero también observa. Cronistas como Bernabé Cobo ya advertían que las fiestas indígenas coincidían con los ciclos agrícolas y estaban cargadas de música, bebida y ofrenda. 

No eran distracción, sino acto de reciprocidad. El carnaval heredó ese pulso antiguo: la fiesta como equilibrio entre el ser humano y la Pachamama.

Para el antropólogo cochabambino José Antonio Rocha, la esencia del carnaval en Cochabamba es el resultado de una simbiosis cultural. 

No se trata de una fiesta homogénea, sino de una celebración donde confluyen, se superponen y dialogan tradiciones de origen prehispánico y herencias coloniales.

Por un lado, está la raíz rural y agrícola, profundamente andina.

En el calendario agrícola, febrero coincide con el tiempo de la cosecha y la abundancia, producto de las lluvias. 

Es el momento en que la Pachamama devuelve lo sembrado y los campos se colman de frutos. Esa abundancia no puede guardarse: debe compartirse.

En ese sentido, el carnaval funciona como un raymi, una fiesta ritual de agradecimiento, redistribución y alegría colectiva.

Por otro lado, se reconoce la influencia española introducida durante la colonia: las mascaradas, el juego con agua, ciertos bailes y la noción misma del carnaval como tiempo de licencia, exceso y ruptura del orden cotidiano antes de la cuaresma cristiana.

Como señala Rocha, el carnaval urbano es una construcción social híbrida, donde lo europeo y lo andino no se excluyen, sino que se reinterpretan mutuamente.

Incluso la gastronomía expresa esa mezcla cultural.

El tradicional puchero, plato emblemático del carnaval cochabambino, es una síntesis simbólica: carnes, tubérculos, verduras y frutas reunidas en una sola olla, como metáfora culinaria de la abundancia y el mestizaje.

Los taquipayanacus

Antaño, las comparsas no desfilaban: irrumpían.

Las mujeres, con polleras encendidas y sombreros blancos, abrían la fiesta cantando coplas mordaces, eróticas, políticas. El canto era desafío. El baile, provocación.

El taquipayanacu –esa batalla cantada– no es solo folklore: es un dispositivo social.

Como diría Xavier Albó, el humor ritual permite decir lo que en otros tiempos sería sancionado. Durante el carnaval, la palabra se libera, la jerarquía se suspende y el deseo se vuelve canto.

Las coplas hablaban del alcalde, del cura, del amante ausente, del cuerpo deseado. La risa no era banal: era subversiva.

En ese espacio efímero, la comunidad se miraba sin máscaras… usando máscaras.

Jueves de Compadres

El Jueves de Compadres no es una simple antesala del carnaval: es un rito de alianza.

El compadrazgo, institución fundamental en el mundo andino y colonial, refuerza vínculos sociales más allá de la sangre.

Ser compadres es reconocerse iguales, sostenerse mutuamente, compartir obligaciones simbólicas.

Ese día, los hombres celebran, beben, se regalan panes, frutas, flores. No es solo exceso: es reafirmación del lazo. 

Como señalan Teresa Gisbert y Silvia Rivera Cusicanqui, el compadrazgo articula comunidad, poder y afecto. En el carnaval, ese lazo se vuelve visible, ruidoso, corporal.

Jueves de Comadres

Si el Jueves de Compadres afirma la fraternidad masculina, el Jueves de Comadres es un acto de afirmación femenina.

Las comadres se eligen, se celebran, se reconocen. No dependen del parentesco ni del mandato: se construyen desde la confianza y la complicidad.

Las canastas adornadas, los regalos, las serpentinas y la música no son adornos: son signos. La antropología nos recuerda que el cuidado también es poder.

Ese día, las mujeres ocupan el espacio público desde la risa, la danza y la sororidad ancestral.

Martes de Ch’alla

El carnaval culmina en silencio ritual.

El Martes de Ch’alla no grita: agradece.

Se rocía alcohol en la tierra, se ofrece comida, se adornan casas, negocios y herramientas.

La Pachamama bebe primero. Sin ella, no hay fiesta. Sin su permiso, no hay abundancia.

La ch’alla es un pacto renovado. Como explican los etnógrafos andinos, no es superstición, sino economía simbólica: dar para recibir, recordar que nada nos pertenece del todo.

Carne, exceso,  memoria

El carnaval –carne vale– es tiempo del cuerpo. Se come, se bebe, se baila. Pero en Cochabamba, ese exceso nunca fue individual. La carne se comparte. La bebida circula. El baile convoca. Todo se traduce en el ayni recíproco.

Antaño, las puertas se abrían. Las comparsas entraban, bailaban, comían y seguían su camino. 

El barrio era un solo cuerpo. Los niños aprendían jugando con agua que la fiesta no se mira: se vive.

Hoy, la ciudad ha cambiado. El comercio, el espectáculo y la prisa han erosionado la intimidad ritual. Sin embargo, bajo el ruido, persiste la memoria. 

El carnaval cochabambino aún guarda el eco de la tierra mojada, del canto atrevido, del pan compartido.

Revalorizarlo no es nostalgia: es identidad

Porque mientras haya agua lanzada con risa, copla cantada sin miedo y ch’alla ofrecida con respeto, el carnaval seguirá recordándonos que venimos de la tierra… y que a ella volvemos bailando.

Tus comentarios

