Pese a detención preventiva, Fernández seguirá ejerciendo funciones como alcalde de Santa Cruz

El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Erwin Tapia, informó que el alcalde Jhonny Fernández continuará en el ejercicio de sus funciones desde el penal de Palmasola, donde cumple detención preventiva por el denominado caso Pavimento.

"Sigue siendo alcalde en ejercicio de esta ciudad. En gabinete se coordinó para trasladar periódicamente la documentación (a la cárcel) para la firma de esta autoridad. Vamos a hacer respetar los derechos políticos del señor alcalde por todas las vías que la ley permite", afirmó Tapia en conferencia de prensa este viernes.

Fernández fue aprehendido el martes después de presentarse ante la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para declarar dentro del proceso en el que se lo investiga por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en obras de pavimentación.

Ayer en una audiencia cautelar, la jueza Alejandra Menacho dispuso la detención preventiva por 100 días para Fernández en el penal de Palmasola en Santa Cruz.

Tapia sostuvo que la detención preventiva no constituye una sanción ni una causal expresa de suspensión del cargo. Aseguró que la situación judicial no genera impedimento legal para el ejercicio del mandato otorgado por el voto popular.

En ese contexto, anunció que el equipo jurídico activará todos los recursos legales disponibles para buscar la liberación del alcalde cruceño.

"El gabinete está trabajando con normalidad. Cada autoridad mantiene sus funciones y la gestión continúa como hasta ahora", agregó.