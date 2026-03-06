Primera dama impulsa reordenamiento de Gestión Social y anuncia proyectos para sectores vulnerables

La primera dama del Estado, María Elena Urquidi, anunció ayer el reordenamiento de la Oficina de Gestión Social con el objetivo de consolidar una estructura de proyectos destinados a apoyar a los sectores más vulnerables del país.

En una entrevista con la red televisiva Red Uno, Urquidi explicó que su labor no debe entenderse como un cargo formal, sino como un compromiso de servicio.

“El rol de la Primera Dama no es un puesto, es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad y humildad. Espero poder llegar y tocar las vidas de la gente que más lo necesita”, afirmó.

La Primera Dama recordó que durante varios años Bolivia no contó con una figura activa en ese rol, lo que derivó en que la Oficina de Gestión Social quedara limitada principalmente a tareas asistenciales inmediatas.

Urquidi señaló que, en los primeros tres meses de trabajo, se concentró en la reestructuración de la oficina y en la conformación de un equipo técnico que permita desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo.

“Queremos construir iniciativas que no sean temporales, sino que puedan mantenerse y consolidarse en beneficio de la población”, sostuvo.

Entre las primeras acciones, adelantó que se gestiona financiamiento externo para fortalecer la estructura de Gestión Social, con énfasis en programas vinculados a educación, tecnología y apoyo a niños, adolescentes y mujeres.

“Estamos trabajando en un par de proyectos que pronto presentaremos, enfocados en educación y tecnología, con iniciativas que puedan ayudar especialmente a niños y jóvenes”, precisó.

Asimismo, informó que sostuvo reuniones con diversas fundaciones y organizaciones de primeras damas de la región para impulsar proyectos conjuntos en beneficio de la población. En ese marco, adelantó que este mes participará en un encuentro convocado por la primera dama de Estados Unidos, que reunirá a representantes de varios países para compartir experiencias y fortalecer redes de cooperación social.

Durante la entrevista, Urquidi también recordó algunos de los momentos más significativos que vivió junto a su familia antes de que su esposo, el presidente Rodrigo Paz Pereira, llegara al poder.

Relató que sus hijos acompañaron activamente la campaña electoral, apoyando en redes sociales y participando en viajes por distintas regiones del país. Recordó que la noche de los resultados electorales la familia permaneció reunida frente al televisor, a la espera del conteo final.

“Ha sido algo difícil de creer. Aunque esperas los resultados, cuando llegan solo puedes decir: gracias a Dios. Fue muy emocionante”, expresó.

También mencionó los momentos más difíciles durante la campaña, cuando la candidatura de Paz comenzó a posicionarse en los primeros lugares de la preferencia electoral y la familia recibió ataques políticos.

“Creo que la familia ha sido clave en todo este proceso. Ese sentimiento y el amor que Rodrigo tiene por la patria es algo que la gente ha podido percibir”, afirmó.

Destacó un hecho simbólico en su historia familiar: en las últimas elecciones generales, su hija Catalina votó por primera vez y lo hizo por su padre. Recordó que, cuando Rodrigo Paz Pereira emitió su primer voto años atrás, también lo hizo por su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora.