YPFB programa despacho de 4,3 millones de litros de combustibles y garantiza provisión en La Paz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos programó para este lunes el despacho de más de 4,3 millones de litros de combustibles líquidos, volumen que permite garantizar la provisión en el departamento de La Paz, informó Sebastián Daroca Oller, presidente ejecutivo de YPFB.

Desde la planta de almacenaje de Senkata, la estatal petrolera despacha 2.100.000 litros de diésel oil y 2.245.500 litros de gasolina especial + con destino a diferentes estaciones de servicio, grandes consumidores de productos regulados (GRACO) y otros clientes en todo el departamento.

“Estos días se ha intensificado el despacho a niveles superiores a la demanda estimada, justamente con el propósito de ir bajando las colas. Además, tenemos producto en Senkata y volúmenes que se encuentran en tránsito proveniente de Mejillones, Iquique y Mollendo”, indicó Daroca Oller.

El volumen programado supera la programación del Comité de Producción y Demanda (PRODE), cumpliendo con estándares de calidad y encontrándose dentro de especificaciones técnicas y normativas vigentes.

El volumen mencionado se despacha desde las 05:00 horas de este lunes y refuerza el suministro de combustibles que se comercializa en estaciones de servicio de las ciudades de La Paz, El Alto y el resto del departamento.

YPFB, a través de sus instancias operativas y logísticas, ejecuta acciones de coordinación y seguimiento permanente a la cadena de suministro, a fin de optimizar la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos.