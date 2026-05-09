Presidente anuncia la construcción de nuevas cárceles para los corruptos del país

El presidente Rodrigo Paz anunció este sábado que impulsará la construcción de nuevas cárceles en país para los "corruptos" del país.

"Vamos a construir las cárceles porque ya las que tenemos están pequeñas y anticuadas para que todos los corruptos de este país se vayan a la cárcel, eso es un compromiso", anunció.

El mandatario boliviano se refirió al asunto en el cierre del encuentro político que organizó en Cochabamba para reunir a las autoridades subnacionales, líderes políticos y representantes de sectores.

El mandatario afirmó en anteriores oportunidades que en su Gobierno "a los corruptos nacionales los estamos metiendo a la cárcel".

Apuntó en algunas ocasiones al expresidente Luis Arce, quien está recluido por el caso del Fondo Indígena, pero también se refirió a sus hijos, que también son procesados por la Fiscalía.