EEUU anuncia envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia

El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado el envío de asistencia alimentaria y apoyo logístico a Bolivia ante los bloqueos de carreteras que mantienen cercado, principalmente, al departamento de La Paz.

“Estados Unidos está brindando a Bolivia asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos de carreteras (sic)”, señala una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en redes sociales.

La representación diplomática de la administración de Donald Trump expresó además su solidaridad con el pueblo boliviano y con el presidente Rodrigo Paz ante las medidas de presión impulsadas por sectores sociales radicales.

Durante los 23 días de bloqueos, la población del departamento de La Paz se vio afectada por el incremento de precios de los alimentos y las dificultades para desplazarse hacia otras regiones del país.