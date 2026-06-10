Líder de campesinos paceños está libre

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ERBOL
Publicado el 10/06/2026 a las 17h31
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Vicente Salazar, dirigente de la federación de campesinos paceños Tupac Katari, fue liberado y que no hubo una aprehensión en su contra.

Salazar fue capturado, la tarde de este miércoles, en medio de una movilización y llevado a oficinas policiales en el centro de La Paz. El Ministro reconoció que el dirigente fue “conducido”, pero ratificó que lo liberaron.

“El señor Vicente Salazar, tenemos entendido que fue conducido y ha sido liberado. Tenía una acción de libertad que hace tiempo ya había dejado sin efecto sus órdenes de aprehensión y él está liberado”, dijo Bascopé.

“Entonces, el señor Vicente Salazar está en plena libertad en este momento y lo que se especula en redes sociales y en algunos medios no es cierto. Eso es más falso que el título de matemático de García Linera”, comentó.

Salazar es uno de los líderes de los bloqueos de caminos. Horas antes de su captura, manifestó que el Gobierno tenía dos caminos: renuncia de manera voluntaria o irse con una convulsión.

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