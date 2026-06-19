Bloqueos son puntos de extorsión, denuncian choferes

País
ERBOL
Publicado el 19/06/2026 a las 19h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Dirigentes de la Confederación de Choferes y de los camioneros asalariados denunciaron, por separado este viernes, que los bloqueos se han convertido en puntos de cobro y “extorsión”, que quienes obstruyen las carreteras piden dinero a cambio de dejar pasar a vehículos.

“Ya no es bloqueo, si no, más al contrario, están cobrando de acuerdo con la capacidad de los vehículos: 300, 400, 500, 600 bolivianos. Esa extorsión existe”, afirmó el ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez.

En tanto, el dirigente de los camioneros Pedro Quispe explicó que ha constatado los cobros a camiones Nissan Condor cuando, de madrugada, regresaba de una caravana humanitaria que había proporcionado ayuda a los transportistas varados.

“No es solamente mi persona. Ahí estaba  (gente) de las Iglesias y también estaba (una  organización de) derechos humanos. Han visto cómo estaban cobrando”, relató Quispe.

Enfatizó que son “algunos” puntos que hacen los cobros. Detalló que estaban entre Tambillo y Laja.

“Dejen de cobrar, dejen de hacer negocio. Si están en bloqueo, bloqueen pues, ¿para qué cobrar?”, cuestionó.

El ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez, demandó que el Gobierno garantice el libre tránsito y el derecho al trabajo. También criticó al líder de la COB, Mario Argollo, porque tiene un salario, mientras que los transportistas no, pero tienen obligaciones con bancos.

Quispe también observó la actitud de Argollo, que antes pedía la renuncia del presidente y ahora demanda la liberación de detenidos, mientras los choferes sufren en las carreteras.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
2
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte

Lo más compartido

1
52 organizaciones exigen a Cepeda y Abelardo respetar los resultados
2
A 200 años de su creación, el Ministerio de Economía plantea cinco pilares para construir la riqueza del futuro
3
50 días de bloqueo trajo 14 muertos y $us 2.700 millones en pérdidas económicas
4
Senadores conforman comisión de investigación para esclarecer hallazgo de droga en madera
5
Liberación de detenidos dilata diálogo; el Gobierno rechaza amnistía general

Más en País

20/06/2026
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
Horas después de la declaratoria del Estado de excepción, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que "en aquellos puntos donde todavía haya...
Ver más
20/06/2026
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las primeras horas del Estado de Excepción que...
Ver más
Desde tempranas horas de este sábado, pese al acuerdo que el Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana (COB), Bolivia amaneció con 39 puntos de bloqueo en cuatro departamentos.
Ver más
20/06/2026
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
El líder de la COB anunció en fin de los bloqueos que ejecutan.
Ver más
19/06/2026
Gobierno y COB firman acuerdo
"Es incomprensible que el Gobierno (haya) aceptado que el primer tema de discusión no sea la libertad de los bolivianos, sino la impunidad de la gente que ha hecho daño", señala el expresidente.
Ver más
19/06/2026
Tuto pide “escarmiento” y no “impunidad” para bloqueadores
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente prohibió el encendido de fogatas y toda forma de quema en el territorio nacional antes, durante y después de la festividad de San Juan y...
Ver más
19/06/2026
Prohíben fogatas y quemas en todo el país por la festividad de San Juan
En Portada
20/06/2026 País
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las primeras horas del Estado de Excepción que...
vista
19/06/2026 País
Gobierno y COB firman acuerdo
El líder de la COB anunció en fin de los bloqueos que ejecutan.
vista
19/06/2026 País
Gobierno convoca a Argollo de la COB para firmar un acuerdo, según dirigente intercultural
El Gobierno nacional convocó a Mario Argollo y a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a un nuevo encuentro este viernes por la tarde en La Paz...
vista
19/06/2026 País
Bloqueos son puntos de extorsión, denuncian choferes
Dos dirigentes de organizaciones de transportistas coinciden en que quienes obstruyen algunas carreteras cobran a los conductores de vehículos para dejarlos...
vista
19/06/2026 País
Bolivia sufre 50 días de bloqueos y se registran 41 rutas cortadas en cinco departamentos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informo que Bolivia cumple 50 días de movilizaciones este 19 de junio y que hay 41 puntos de bloqueos que se...
vista
19/06/2026 País
Prohíben fogatas y quemas en todo el país por la festividad de San Juan
El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente prohibió el encendido de fogatas y toda forma de quema en el territorio nacional antes, durante...
vista
Actualidad
Horas después de la declaratoria del Estado de excepción, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que "...
Ver más
20/06/2026 País
Gobierno: "Donde todavía haya resistencia las fuerzas del orden trabajarán de manera proporcional"
Desde las primeras horas de este sábado efectivos militares y policiales se desplazan en Cochabamba. Se trata de las...
Ver más
20/06/2026 País
Policías y militares se desplazan en Cochabamba tras la declaratoria del Estado de Excepción; en La Paz están en apronte
Desde tempranas horas de este sábado, pese al acuerdo que el Gobierno firmó con la Central Obrera Boliviana (COB),...
Ver más
20/06/2026 País
Tras la declaratoria de Estado de excepción, Bolivia amanece con menos de 40 puntos de bloqueo
El Ejército de Bolivia, a través de unidades dependientes de la Séptima División, mantiene un resguardo permanente en...
Ver más
19/06/2026 Cochabamba
El Ejército mantiene resguardo permanente en Parotani para evitar bloqueos
Deportes
Un triplete de Jonathan David encauzó el 6-0 de la selección de Canadá que logró este jueves su primer triunfo en una...
Ver más
18/06/2026 Fútbol Int.
Canadá golea a Catar y roza el pase a dieciseisavos de final
El espectacular estreno de Leo Messi en el Mundial 2026 estuvo marcado por una mezcla de alegría y angustia.
Ver más
18/06/2026 Fútbol
Reportan que el padre de Messi se encuentra hospitalizado y "en estado grave"
El equipo africano se impuso con el 1-0 en el minuto 95 para dar vida a sus opciones en el duro Grupo L del Mundial.
Ver más
17/06/2026 Fútbol Int.
Ghana vence a Panamá al filo del final
¡Séptima jornada de Mundial 2026!
Ver más
17/06/2026 Fútbol
¡Séptima jornada de Mundial 2026!
Tendencias
La Fundación Gabo anunció oficialmente los trabajos periodísticos nominados para su edición 2026 en una fecha cargada...
Ver más
16/06/2026 Medio Ambiente
Revista Nómadas, nominada al Premio Gabo 2026 junto a medios de 5 países amazónicos
¿Qué pasa cuando el arte y la mente se conectan? En este episodio de Los Tiempos, conversamos con Raquel Rocha.
Ver más
14/06/2026 Interesante
En el Podcast Los Tiempos compartimos con Raquel Rocha
Doble Click
Con el lema “yoga para un envejecimiento saludable”, se celebrará este domingo (21 de enero) el Día Internacional de...
Ver más
19/06/2026 Vida
Alianza convoca a conmemorar el Día Internacional del Yoga
El nombre de Manuel García-Rulfo se convirtió en tendencia internacional luego de que fuera captado junto a Shakira a...
Ver más
19/06/2026 Música
Quién es Manuel García-Rulfo, el presunto nuevo amor de Shakira
El reconocido artista boliviano Hilarión Camargo continúa en carrera y se acerca cada vez más a la final de The People...
Ver más
18/06/2026 Cultura
Camargo es candidato para conquistar The People Artist
Durante la máxima cita deportiva, la pasión futbolera se multiplica y aumenta la exposición de los menores de edad a...
Ver más
18/06/2026 Conectados
Mundial, una oportunidad para hablar de apuestas online con adolescentes