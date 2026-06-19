Bloqueos son puntos de extorsión, denuncian choferes

Dirigentes de la Confederación de Choferes y de los camioneros asalariados denunciaron, por separado este viernes, que los bloqueos se han convertido en puntos de cobro y “extorsión”, que quienes obstruyen las carreteras piden dinero a cambio de dejar pasar a vehículos.

“Ya no es bloqueo, si no, más al contrario, están cobrando de acuerdo con la capacidad de los vehículos: 300, 400, 500, 600 bolivianos. Esa extorsión existe”, afirmó el ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez.

En tanto, el dirigente de los camioneros Pedro Quispe explicó que ha constatado los cobros a camiones Nissan Condor cuando, de madrugada, regresaba de una caravana humanitaria que había proporcionado ayuda a los transportistas varados.

“No es solamente mi persona. Ahí estaba (gente) de las Iglesias y también estaba (una organización de) derechos humanos. Han visto cómo estaban cobrando”, relató Quispe.

Enfatizó que son “algunos” puntos que hacen los cobros. Detalló que estaban entre Tambillo y Laja.

“Dejen de cobrar, dejen de hacer negocio. Si están en bloqueo, bloqueen pues, ¿para qué cobrar?”, cuestionó.

El ejecutivo de los choferes, Lucio Gómez, demandó que el Gobierno garantice el libre tránsito y el derecho al trabajo. También criticó al líder de la COB, Mario Argollo, porque tiene un salario, mientras que los transportistas no, pero tienen obligaciones con bancos.

Quispe también observó la actitud de Argollo, que antes pedía la renuncia del presidente y ahora demanda la liberación de detenidos, mientras los choferes sufren en las carreteras.