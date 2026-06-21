ABC: los bloqueos bajan a 13 puntos; la mayoría está en Cochabamba

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 21/06/2026 a las 16h41
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Pasado el mediodía de la jornada de este domingo, Bolivia registra 13 puntos de bloqueo en todo el país, según el Mapa de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Tras dos jornadas de limpieza y despeje de rutas por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, a raíz del decreto de Estado de excepción dictado por el presidente Rodrigo Paz, Bolivia reduce gradualmente las zonas de conflicto y libera las carreteras en casi todo el territorio nacional.

A las 14:45, Cochabamba concentra 11 puntos de bloqueo. Mientras que Santa Cruz reporta un bloqueo, al igual que Oruro, en ambos casos están en la frontera con Cochabamba.

Sin embargo, pese a los operativos de desbloqueo, hay resistencia en algunos puntos de bloqueo en Cochabamba, donde se registraron explosiones de dinamita y gasificaciones.

En el departamento de La Paz, uno de los más afectados por la falta de alimentos, combustible, oxígeno y otros insumos por los bloqueos, ya no registraba ningún corte de ruta a las 14:45.

Los puntos de bloqueo redujeron gradualmente desde que el Gobierno llegó a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) la noche del viernes y declare Estado de excepción la madrugada del sábado

Desde tempranas horas de este fin de semana, efectivos policiales y militares junto con maquinaria pesada realizan el levantamiento de piedras, escombros y tierra en los caminos, siendo que la mañana de este domingo, Bolivia despertó con 28 bloqueos que se redujo más tarde a 17.

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