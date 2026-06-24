Gobierno acelera la recuperación tras el fin de los bloqueos en el país

Al registrar cero bloqueos de caminos ayer martes, el Gobierno nacional afirmó que seguirá impulsando “todas las medidas necesarias” para acelerar la recuperación económica, fortalecer el abastecimiento, proteger el empleo y devolver oportunidades a las familias bolivianas.

“Hoy, los datos muestran qué era lo que teníamos que hacer: Hoy #Bolivia registra 0 bloqueos activos, después de semanas en las que el país llegó a tener cerca de 100 puntos de bloqueo simultáneos”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, mediante sus redes sociales.

La autoridad explicó que, en La Paz y Santa Cruz, los surtidores con saldos críticos de diésel cayeron de manera importante durante la última semana, y los de gasolina también comienzan a mostrar una mejora.

“Sí, aún queda trabajo por hacer, pero el abastecimiento continúa normalizándose y esperamos avances significativos en las próximas horas”, mencionó.

Indicó también que los precios de productos sensibles empiezan a corregirse después de la reapertura de carreteras y la recuperación de las cadenas de abastecimiento.

“Nuestro objetivo es claro: que productores, transportistas, comerciantes y consumidores vuelvan a operar con normalidad y retomar la senda de reducción de la inflación que teníamos antes del intento de desestabilización que sufrió el país”, subrayó.

Añadió que “el mercado también empieza a reflejar señales de mayor estabilidad”, el tipo de cambio referencial continúa mostrando una tendencia favorable, confirmando que la confianza se construye con orden, certidumbre y trabajo.

“A pesar de la campaña de desinformación y del miedo que intentaron sembrar quienes apostaron por el caos, la ciudadanía actuó con responsabilidad. Los bolivianos demostraron que no se dejan convencer por mentiras ni por quienes pretendían paralizar al país para imponer intereses personales”, acotó.