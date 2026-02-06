Registran al menos siete fallecidos por accidente de bus en Mocomoco

La Policía Rural reportó un hecho de tránsito en la localidad de Mocomoco del departamento de La Paz, cuyo saldo preliminar es de siete fallecidos.

Ocurrió alrededor de las seis de la tarde del jueves, cuando el bus del sindicato Integración se precipitó unos 150 metros, indicó el coronel Freddy Valda, comandante de la Policía Rural.

El jefe policial indicó que no se tiene el número de heridos, toda vez que familiares los evacuaron tras el accidente.

Las causas del hecho se encuentran en investigación, aunque se presume que hubo exceso de velocidad de parte del bus.