Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína

Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al narcotráfico en más de $us 2,6 millones







La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) con su unidad Umopar desarrolló una intervención en Villa Tunari, trópico de Cochabamba. La operación "Tormenta II", nombre asignado a la intervención, destruyó laboratorios y fábricas dedicados a la producción de cocaína. Resultado del operativo se incautó casi una tonelada de cocaína. Las fuerzas policiales estiman una afectación de 2,6 millones de dólares de acuerdo a un último informe.







La movilización de efectivos antinarcóticos en Villa Tunari se ejecutó los días 6, 7 y 8 de este mes. Se trató de un operativo por tierra, aire y ríos de acuerdo a los reportes oficiales.







El director nacional de la Felcn, Franz William Cabrera, confirmó que en las operaciones se detectó una pista clandestina que utilizaban los traficantes, además de dos megalaboratorios de cristalización de cocaína y nueve fábricas móviles de elaboración de sustancias, además de grandes volúmenes de precursores químicos.







Contaban con todos los ambientes para fabricas sustancias controladas.







En total en las operaciones de "Tormenta II", se incautó 884, kilos con 750 gamos de droga y una afectación de 2.609,597 dólares. La destrucción e incineración de los laboratorios, de precursores químicos, de sustancias, se ejecutó el domingo por efectivos de la Felcn-Umopar, a la cabeza del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controlas Ernesto Justiniano y del director nacional de la Felcn, coronel Franz William Cabrera que, junto a una comitiva de la prensa, llegaron al lugar incluso por vía fluvial.







Para la Felcn se trata de un golpe a las mafias del narcotráfico que operan en el trópico. De acuerdo a informes entre los dos laboratorios tenían una capacidad para procesar hasta 400 kilos por día de clorhidrato para luego embarcar a avionetas que aguardaban en una pista clandestina en el lugar.







El operativo se realizó en Villa Tunari.







Los laboratorios destruidos funcionaban con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, también con modernos generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua. Sin embargo, en estas acciones, la Felcn no logró detener a ninguna persona pues al parecer fueron alertados y tuvieron el tiempo para ponerse a buen recaudo.







El viceministro Ernesto Justiniano aseguró que, la destrucción de estos laboratorios y fábricas representa un golpe duro y directo a la logística y economía criminal. "Hoy el Estado boliviano ha demostrado presencia y capacidad operativa en territorio del narcotráfico. Cada estructura intervenida reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales. Vamos a continuar con operaciones sostenidas para desarticular estas redes del narcotráfico", dijo Ernesto Justiniano.