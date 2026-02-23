Operativo frustra operación aérea del narcotráfico y secuestra cocaína en Villa Tunari

La Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró una aeronave y 839 paquetes de clorhidrato de cocaína en un operativo realizado en el municipio de Villa Tunari de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba.

Efectivos de la fuerza antidroga, en el marco de las operaciones de interdicción al narcotráfico, realizaron un operativo en este municipio cochabambino y lograron identificar una pista clandestina.

“Durante la intervención se detectó el aterrizaje de una aeronave, en el rastrillaje del sector se encontró una camioneta que contenía 28 bolsas de yute, en cuyo interior se hallaron 839 paquetes con una sustancia blanquecina. Al realizar la prueba de campo, dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína”, reportó la Felcn en sus redes sociales.

Ante ello, la fuerza antidroga procedió al secuestro de la sustancia controlada y de la aeronave.