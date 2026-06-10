Caso “narcomaderas” provoca reacciones y acciones

Seguridad
LOS TIEMPOS
Publicado el 10/06/2026 a las 23h02
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El caso del cargamento de madera boliviana de exportación impregnada con sustancias controladas e incautado en Chile tuvo este miércoles repercusiones informativas, de coordinación entre fiscalías de ese país y Bolivia, además de intervenciones del Ministerio Público en Pando.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este miércoles en La Paz que se impulsará una investigación conjunta con organismos internacionales y autoridades de Bolivia y Chile para esclarecer el hallazgo de sustancias controladas en cargamentos de madera interceptados en puertos chilenos. Aclaró que el caso no corresponde a una operación reciente, sino a una investigación que se desarrolla desde octubre de 2025.

“Lo primero, esta no es una operación de hoy; esta es una investigación y tareas de interdicción al tráfico de drogas que se vienen realizando desde octubre del año pasado”, afirmó en conferencia de prensa.

 

No son 108 toneladas de cocaína

Oviedo rechazó versiones que señalan que se hubieran encontrado 108 toneladas de cocaína. “Se está difundiendo por algunos actores políticos, malintencionadamente, que se trata de 108 toneladas de cocaína y no es así”, sostuvo, pues, según la información preliminar recibida por el Gobierno, el material hallado incluye cocaína, ketamina, lidocaína, cafeína y fenacetina, esta última utilizadas por los narcotraficantes para mezclarlas con la cocaína, de acuerdo con un estudio académico realizado en Uruguay y comentado en un artículo del diario montevideano El Observador.

El ministro dijo también que el Gobierno boliviano aún no recibió informes periciales oficiales de las autoridades chilenas sobre el contenido exacto del cargamento.

“Hasta la fecha nosotros no hemos recibido como Gobierno boliviano ninguna evidencia de laboratorios de la Fiscalía de Arica en Chile”, indicó.

La autoridad también anunció que se han “reunido con la cooperación internacional, con la Unión Europea, con la Policía de España y con la DEA para formar una comisión de verificación e investigación internacional” con el fin de garantizar transparencia y acompañamiento técnico durante las investigaciones.

Respecto de las críticas sobre la acción gubernamental en este caso de narcotráfico, Oviedo sostuvo que el Gobierno esperará los resultados de las investigaciones antes de emitir conclusiones.

 

Reunión binacional de fiscales

En Sucre el servicio de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que representantes de esa instancia nacional y del Ministerio Público de la República de Chile, sostuvieron este miércoles una reunión, virtual, de coordinación y cooperación binacional con el propósito de fortalecer, planificar y ejecutar acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La reunión, realizada cumpliendo “lineamientos del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca” está relacionada con “el caso de incautación, en un puerto de Arica, Chile, de maderas impregnadas con sustancias controladas provenientes de Bolivia”, indica la nota de prensa de la FGE, citando declaraciones del fiscal superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán.

En “semanas anteriores la Fiscalía Superior de Narcotráfico estuvo coordinando acerca de acciones realizadas por parte de la Fiscalía de Chile con relación a la retención de unos contenedores (…). Este fin de semana (se obtuvieron) los resultados de los análisis realizados a las maderas que fueron secuestradas en puertos chilenos, en las que se detectaron que aproximadamente 22 contenedores dieron positivo para diferentes tipos de sustancias controladas", explicó Gonzales.

El fiscal resaltó que en la reunión de este miércoles, la Fiscalía de Bolivia manifestó su predisposición para conformar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), con el fin de desarticular la organización criminal dedicada a realizar envíos de sustancias controladas desde territorio boliviano hacia diferentes destinos de Europa y Estados Unidos, pasando por puertos chilenos.

"La Fiscalía de Chile nos remitirá la información de manera precisa con los resultados del laboratorio de ese país, a objeto de que nosotros podamos realizar la apertura de procesos penales identificando a las empresas (propietarias) de estas maderas (incautadas) en territorio chileno", adelantó el Fiscal Superior de Narcotráfico.

 

Allanamiento a madereras en Pando

Dos aserraderos fueron allanados este miércoles en las ciudades pandinas de Cobija y Porvenir, en el marco de investigaciones sobre el mismo caso, informa otra nota de prensa de la FGE.

“Cómo Ministerio Público se abrió la investigación por el denominado caso Narcomadera que fue reportado por autoridades de Chile, en ese sentido, se ha procedido al allanamiento de dos aserraderos de madera, con el propósito de colectar indicios para esclarecer el presente hecho y dar con los autores del delito”, declaró el fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero.

Durante la intervención se procedió a verificar las oficinas administrativas, taller mecánico que está destinado al mantenimiento de maquinaria pesada, como al área de corte y preparación de la madera para su venta. Acción que contó con el apoyo de la Policía Boliviana y Fuerza Especial Contra el Narcotráfico (FELCC), informa el reporte mencionado.

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