Detectan alta sofisticación de los traficantes ligados a narcomaderas

El caso denominado “Narcomaderas”, investigado tras el hallazgo en Chile de un cargamento de madera exportada desde Bolivia con sustancias ilícitas impregnadas en su estructura, reveló -según especialistas en seguridad- una nueva fase del crimen organizado transnacional: el uso de procesos industriales, empresas legales y tecnología química para burlar los sistemas tradicionales de control.

En tanto, la comisión especial creada por la Cámara de Senadores para investigar los casos de narcomaderas comienza esta semana su trabajo, informó la senadora de Libre, Tomasa Yarhui.

La senadora explicó que la resolución podría modificarse para incorporar el caso del cargamento de madera interceptado en Brasil, debido a que inicialmente el mandato de la comisión contemplaba únicamente los hechos registrados en Arica y Viru Viru.

Modalidad sofisticada

El exministro de Gobierno de Evo Morales y analista en temas de seguridad, Carlos Romero, sostuvo a la agencia ANF que el caso narcomaderas no debe ser entendido como una operación aislada, sino como la expresión de una estructura criminal con capacidad logística, financiera y técnica.

En opinión de Romero, el narcotráfico habría evolucionado hacia modelos donde la delincuencia organizada supera las capacidades de respuesta estatal.

Romero explicó que la modalidad utilizada no consistiría en introducir droga dentro de la madera mediante perforaciones, sino en un proceso químico de impregnación que permite adherir la sustancia a los tablones como una especie de membrana o recubrimiento.

“El Químico”, como se conoce al ciudadano colombiano Edison Alberto Romero Parga, aparece en la hipótesis planteada por Romero como una pieza clave en el desarrollo de este método. Según el exministro, su detención en Lima en enero de 2026, a requerimiento de la DEA habría permitido que autoridades de Chile y Brasil avancen en la identificación de cargamentos retenidos y posibles conexiones internacionales.