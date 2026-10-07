Con muerte de Edith en El Alto aumentan a 66 los feminicidios

La Fiscalía Departamental de La Paz informó ayer que investiga un nuevo hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de El Alto, donde Edith A. C. F. M., de 19 años de edad, perdió la vida presuntamente a manos de su pareja, Alan A. R. F. M., de 25 años, quien se encuentra en calidad de aprehendido. Con este caso, a nivel nacional se registran 66 víctimas de feminicidio.

La Fiscal de Materia asignada al caso, Carla Juana Machicao Jiménez, informó que el hecho se habría producido el 30 de septiembre de 2026, cuando el sindicado, luego de consumir bebidas alcohólicas, presuntamente golpeó a la víctima, causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, explicó que, después de la agresión, la habría trasladado hasta su domicilio, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones provocadas por los golpes.

La denuncia fue presentada el 5 de octubre de 2026, luego de que la madre del sindicado se percatara de lo ocurrido y lo condujera hasta dependencias de la Estación Policial Integral (EPI) Tarapacá. En ese lugar, el sindicado habría incurrido en una serie de imprecisiones durante sus declaraciones, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El hecho se registró en la zona Cristal 1, Urbanización San Andrés, Distrito 8 de la ciudad de El Alto. De acuerdo con el resultado de la autopsia médico legal, la causa de muerte fue shock hipovolémico posthemorrágico, lesión hepática y traumatismo abdominal cerrado.

En Cochabamba ya se han registrado 13 casos de feminicidio. Es el tercer departamento con más casos.