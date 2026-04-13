Corona confirma que está saliendo con Fabiane Moreno y revela que siempre fue su “crush”

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 13/04/2026 a las 16h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Recientemente, durante una entrevista con Jimena Antelo, el cantante Corona confirmó que está saliendo con Fabiane Moreno, actriz del Chaplin Show. Aunque no son novios, ambos se encuentran en una etapa de conocerse, lo que ha generado revuelo en redes sociales.

Según explicó el artista, llevan algunas semanas compartiendo tiempo juntos, saliendo a citas y también con su grupo de amigos. Corona aseguró que se siente cómodo en esta etapa, destacando que ambos tienen personalidades auténticas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, en entrevistas pasadas, él ya había mencionado a Fabiane como su “crush”, afirmando que siempre la admiró incluso antes de conocerla.

Además, no dudó en elogiarla, describiéndola como una mujer trabajadora y talentosa, lo que refuerza la conexión entre ambos.

Cabe recordar que hace unas semanas, durante el partido entre Bolivia y Surinam, Nene Pomacusi ya le consultó sobre su situación sentimental. En ese momento, Corona confirmó que estaba saliendo con Fabiane Moreno, aunque no profundizó mucho en el tema y prefirió mantenerlo en reserva.

Ahora, con más detalles sobre esta etapa, queda claro que no se trata de una relación formal, sino de un proceso en el que ambos están disfrutando y conociéndose, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas del momento.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Boca de urna: Fujimori va a 2da vuelta en Perú con candidato aún por definir
2
El guardatojo de un invicto. Agapito Orozco, el “Fenómeno Minero” que busca la UFC
3
Sube el petróleo por bloqueo estadounidense en Ormuz
4
TSE rechaza orden judicial que obliga suspender la difusión de encuestas
5
A sus 91 años, Klaric es contratado por Ecojet y vuelve a su pasión

Lo más compartido

1
Urgen nuevas reglas políticas y electorales para poner fin a los “partidos de alquiler”
2
Los equipos paceños de Bolívar y Always Ready están de aniversario
3
Alcaldía: “Mi Casa Segura” supera los 41 mil trámites y anuncia nueva etapa digital
4
AXS lidera internet fijo en Bolivia, según informe de nPerf
5
Perú: desde un exjugador, un cómico y un médico prófugo aspiran a la presidencia

Más en Farandula

13/04/2026
Coachella 2026 deja huella con una edición global: Karol G lidera un festival lleno de estrellas y momentos inolvidables
La edición 2026 de Coachella celebró su aniversario número 25 con una mezcla explosiva de música, cultura y viralidad. Con una fuerte presencia latina, figuras...
Ver más
10/04/2026
¡Noche de tensión total en MasterChef Celebrity!
La última gala dejó a todos en shock desde el primer momento. Los participantes se enfrentaron a uno de los retos más complicados de la competencia: preparar...
Ver más
El creador de contenido Anthony Paz, exintegrante de “Malandro Magno”, fue arrestado recientemente y se encontraría en calidad de aprehendido. El caso estaría vinculado a una presunta denuncia por...
Ver más
09/04/2026
Arrestan a Anthony Paz, exintegrante de Malandro Magno, por presunta violencia familiar
En Portada
13/04/2026 Seguridad
El avión siniestrado voló en círculos con piloto automático
Un informe de tráfico aéreo indica que el último contacto radio de la aeronave fue cerca de las 13:00. Casi dos horas después, a las 14:57, el radar de...
vista
13/04/2026 Seguridad
Fallecieron los pilotos de aeronave accidentada en Cochabamba
Partió de El Alto a las 8:31 y su destino era Santa Cruz de la Sierra. A las 8:47 perdió contacto con el Centro de Control Aéreo de La Paz. En la tarde la...
vista
13/04/2026 Economía
La COB representa “cada vez a menos trabajadores”
El presidente de Bolivia propone a los líderes cobistas “un acuerdo un plan de trabajo de cómo reactivar la economía para que crezca la industria, haya empleo...
vista
13/04/2026 País
Cronología: así se perdió el contacto con el avión precipitado en Cochabamba
La mañana de este lunes se perdió comunicación con una aeronave que partió desde La Paz y tenía como destino Santa Cruz.
vista
13/04/2026 País
Empresarios rechazan incremento al haber básico y advierten pedido de la COB es "incongruente e ilegal"
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) cuestionó la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20% al haber básico;...
vista
13/04/2026 País
TSE rechaza orden judicial que obliga suspender la difusión de encuestas
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, rechazó ayer la medida judicial que ordena suspender la difusión de encuestas y anunció la...
vista
Actualidad
Un informe de tráfico aéreo indica que el último contacto radio de la aeronave fue cerca de las 13:00. Casi dos horas...
Ver más
13/04/2026 Seguridad
El avión siniestrado voló en círculos con piloto automático
El presidente de Bolivia propone a los líderes cobistas “un acuerdo un plan de trabajo de cómo reactivar la economía...
Ver más
13/04/2026 Economía
La COB representa “cada vez a menos trabajadores”
El posible retorno a la mesa de negociaciones por parte de EEUU e Irán hizo que la nueva alza del combustible se...
Ver más
13/04/2026 Mundo
Sube el petróleo por bloqueo estadounidense en Ormuz
Se trata de Alexandre Ramagem, condenado en Brasil por crímenes de “organización criminal armada, golpe de Estado y...
Ver más
13/04/2026 Mundo
Arrestan en EEUU a exjefe de inteligencia de Bolsonaro
Deportes
El entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió al respaldo que tiene para continuar en el cargo al...
Ver más
13/04/2026 Fútbol
Villegas se siente respaldado en la Verde y ya trabaja con miras al Mundial 2030
Comenzó a batir récords nacionales desde que tenía 13 años, su objetivo es seguir en competencia a nivel internacional...
Ver más
13/04/2026 Multideportivo
El nadador Yatsen Soza aconseja: “Cuanto más sueñas, más lejos llegas”
La Selección Nacional Sub-17 empató con la Selección Argentina 1-1 ayer en Asunción del Paraguay, en partido válido...
Ver más
13/04/2026 Fútbol
Sub-17 de Bolivia empata con Argentina y mantiene esperanza de clasificarse
Un final vibrante tuvo el partido que empataron Aurora y Always Ready a un gol por lado. Los millonarios saboreaban el...
Ver más
12/04/2026 Fútbol
Aurora empata 1-1 a Always Ready en el quinto minuto de adición
Doble Click
Un concierto solidario con reconocidos artistas nacionales, un par de muestras artísticas, festivales de danza, teatro...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Cartelera: Una actividad cultural múltiple tiene la semana 16 del año
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca en su Informe de...
Ver más
13/04/2026 Cultura
Sube a 273 millones la cifra de menores en el mundo que no asisten a la escuela
La misión Artemis II se consolida como un hito de preparación técnica sin precedentes. Los astronautas Reid Wiseman,...
Ver más
12/04/2026 Vida
¿Por qué los astronautas de Artemis II no pisaron la Luna?
Hace apenas unos años, el escarabajo tigre boliviano era poco más que un registro en archivos científicos. Descrito en...
Ver más
12/04/2026 Vida
El escarabajo tigre pone a Bolivia en el mapa global de la biodiversidad