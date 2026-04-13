Corona confirma que está saliendo con Fabiane Moreno y revela que siempre fue su “crush”

Recientemente, durante una entrevista con Jimena Antelo, el cantante Corona confirmó que está saliendo con Fabiane Moreno, actriz del Chaplin Show. Aunque no son novios, ambos se encuentran en una etapa de conocerse, lo que ha generado revuelo en redes sociales.

Según explicó el artista, llevan algunas semanas compartiendo tiempo juntos, saliendo a citas y también con su grupo de amigos. Corona aseguró que se siente cómodo en esta etapa, destacando que ambos tienen personalidades auténticas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, en entrevistas pasadas, él ya había mencionado a Fabiane como su “crush”, afirmando que siempre la admiró incluso antes de conocerla.

Además, no dudó en elogiarla, describiéndola como una mujer trabajadora y talentosa, lo que refuerza la conexión entre ambos.

Cabe recordar que hace unas semanas, durante el partido entre Bolivia y Surinam, Nene Pomacusi ya le consultó sobre su situación sentimental. En ese momento, Corona confirmó que estaba saliendo con Fabiane Moreno, aunque no profundizó mucho en el tema y prefirió mantenerlo en reserva.

Ahora, con más detalles sobre esta etapa, queda claro que no se trata de una relación formal, sino de un proceso en el que ambos están disfrutando y conociéndose, convirtiéndose en una de las duplas más comentadas del momento.