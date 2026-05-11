María René Pomacusi y Sandra Coscio protagonizan polémica viral tras comentarios sobre looks en una premier

Una conversación ocurrida durante el reality La Vida de Nene desató una fuerte polémica en redes sociales entre María René “Nene” Pomacusi y Sandra Coscio. Todo comenzó por comentarios relacionados con la vestimenta utilizada en una premier inspirada en El Diablo Viste a la Moda, generando reacciones, indirectas y respuestas públicas entre ambas figuras bolivianas.



La controversia comenzó luego de que en el reality La Vida de Nene se mostrara a María René asistiendo a una función especial relacionada con The Devil Wears Prada. Durante una conversación con amigos, “Nene” comentó que Miranda Priestly, personaje principal de la película, “nunca iría al cine usando vestidos”, dando a entender que algunos atuendos presentes le parecían demasiado elegantes para la ocasión.

En medio de la charla, una de las personas presentes respondió entre risas: “Real, está aprobado por Miranda, no Sandra Coscio”, comentario que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó miles de reacciones.

Horas después, Sandra Coscio decidió responder públicamente. La presentadora aseguró que es “la única periodista boliviana” que asistió a eventos internacionales como el Festival de Cannes, los Premios Goya, los Grammy y los Billboard. Además, defendió el hecho de vestir de gala en determinados eventos y señaló que le parecía positivo que actualmente las personas rompan esquemas sobre cómo vestir para ir al cine.

Sin embargo, también comentó que una alfombra roja internacional exige otro nivel de vestimenta y mencionó que sería interesante que María René pudiera asistir algún día a eventos como los Oscar, Cannes o los Goya para entender ese contexto. Sandra explicó que ella se viste acorde a la ocasión y que, al tratarse de alfombras rojas, utiliza vestidos largos y looks de gala.

Posteriormente, María René respondió a través de sus redes sociales, afirmando que la polémica “estaba cayendo bajo” y que sentía que intentaban enfrentarla innecesariamente con Sandra Coscio. También comentó que entiende que “no debe ser fácil acosar gente con un micrófono”, aunque aseguró que nunca mencionó directamente a Sandra en sus comentarios.

“Nene” explicó que despertó el domingo ya envuelta en la polémica y aclaró que su comentario fue general sobre la comodidad personal al vestir para una premier, señalando que ella no asistiría con un vestido de gala porque no se sentiría cómoda. Además, aseguró que ni siquiera coincidió en el mismo evento con Sandra Coscio.

La presentadora también enfatizó que, aunque se rio del comentario realizado por sus amigos, nunca nombró directamente a Sandra y no entiende por qué se interpretó como un ataque personal. Finalmente, cerró sus declaraciones mencionando que “era una rata ama al tigre”, frase que también comenzó a circular ampliamente en redes sociales.



La situación rápidamente dividió opiniones entre usuarios en redes sociales. Mientras algunos defendieron la experiencia internacional y postura de Sandra Coscio sobre las alfombras rojas, otros respaldaron a María René argumentando que cada persona debería vestir como se sienta cómoda. Hasta el momento, la polémica continúa generando debate y memes en plataformas digitales.