Rápidos y Furiosos tendrá nuevas series y expandirá su universo en streaming

La exitosa franquicia de acción Rápidos y Furiosos seguirá creciendo fuera del cine. Vin Diesel confirmó que ya trabajan en varias series inspiradas en el universo de la saga, proyectos que llegarían a la plataforma Peacock y buscarán explorar nuevas historias y personajes.

El anuncio se realizó durante un evento de NBCUniversal en Nueva York, donde el actor y productor reveló que actualmente existen cuatro proyectos televisivos en desarrollo relacionados con la franquicia. Aunque todavía no se conocen muchos detalles, una de las producciones ya estaría avanzando oficialmente.

Según explicó Vin Diesel, la intención es ampliar el universo de Fast & Furious y mostrar aspectos de los personajes que nunca pudieron explorarse completamente en las películas. Además, señaló que el objetivo es mantener la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno mundial: acción, velocidad y el concepto de “familia”.

La noticia llega en medio de la preparación de Fast Forever, cinta que marcaría el cierre de la historia principal de la franquicia y que tiene previsto estrenarse en 2028.



Tras el anuncio, las redes sociales reaccionaron rápidamente. Mientras algunos fanáticos celebran la llegada de más contenido relacionado con la saga, otros consideran que la franquicia ya debería concluir definitivamente después de más de dos décadas en pantalla.