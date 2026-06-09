Lenka Nemer celebra un nuevo logro académico y se prepara para volver a Bolivia

La ex Miss Bolivia y activista boliviana Lenka Nemer volvió a ser noticia, esta vez por un importante logro en su vida profesional. La paceña participó recientemente en su ceremonia de graduación en Costa Rica, donde concluyó una maestría tras varios meses de formación académica.

A través de fotografías compartidas en redes sociales, Lenka mostró algunos momentos de la ceremonia, realizada el pasado 5 de junio, y expresó su satisfacción por haber alcanzado una nueva meta en su preparación profesional. Según información difundida por medios y publicaciones en línea, la exreina de belleza también anunció que se alista para regresar a Bolivia para continuar con sus proyectos personales y sociales.

Nemer es reconocida por haber representado al país en Miss Universo 2020 y por haber obtenido el premio al Mejor Proyecto de Impacto Social gracias a su iniciativa de huertos urbanos, orientada a promover la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de espacios públicos.

Con este nuevo logro académico, Lenka suma un capítulo más a una trayectoria que combina el activismo social, la representación internacional de Bolivia y la formación profesional, aspectos que han marcado su carrera en los últimos años.