Meleán se despide de los hinchas: Lo que más quería era seguir en Wilster

El jugador Alejandro Meleán se despidió ayer de los hinchas de Wilstermann y lamentó la decisión del director técnico Cristian Díaz de ya no considerarlo para el campeonato de este año.

"Me he quedado muy triste después de recibir la llamada del DT Díaz para no contar conmigo el 2020", escribió el jugador en su cuenta de Facebook y aseveró que "Lo que más quería era seguir haciendo historia con Wilstermann".

El defensor, también, manifestó que buscó renovar el contrato junto a su representante, incluso bajando el sueldo.

"Le dije a mi representante que intentemos renovar por los mismos montos, pero si los dirigentes querían bajarme el sueldo, que aceptaría hasta cierto punto. Estaba dispuesto a recibir menos para quedarme en el club", señaló.

Meleán aseveró que Díaz lo llamó para comunicarle que ya no formaba parte del equipo, el deportista también presume que la decisión se tomó con antelación pues apuntó que logró recuperarse antes del paro cívico (octubre) que paralizó al país por 21 días, pero que no fue tomando en cuenta.

"Esperaba por lo menos ganarme minutos para recuperar ritmo en los partidos después del paro. No me dieron esa oportunidad, ni a fin de diciembre. Parece que la decisión de no tomarme en cuenta viene desde antes", escribió.

En julio de 2019, Meleán tuvo que ser operado del tobillo izquierdo por una fractura en el peroné tras un fuerte impacto del jugador Jefferson Ibáñez en el encuentro ante Guabirá, en el inicio del torneo Clausura.