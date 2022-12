Neymar: “¿El último Mundial? No garantizo nada”

Tras la eliminación de Brasil a manos de Croacia (1-1 y 4-2 en los penaltis) en los cuartos de final de Catar 2022, Neymar no garantizó que vaya a disputar el próximo Mundial en 2026, pero a la vez no se cerró “las puertas”.

“La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada”, dijo en zona mixta tras el encuentro un Neymar que lloró desconsolado sobre el terreno de juego tras consumarse la eliminación de Brasil, y también tras atender a los periodistas.

"Sinceramente, no sé. Mucho en lo que pensar ahora, en lo que razonar. No quiero decir nada en este momento. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para la selección. No cierro las puertas, no digo al 100% que voy a volver, por eso quiero pensar un poco más en todo esto", incidió.

Para Neymar "es difícil asimilar todo lo que está pasando, parece que es una pesadilla". "No puedo creer lo que está pasando. Ahora toca ir con la familia, abrazar a las personas más cercanas que puedan brindar consuelo".

"Esta derrota dolerá durante mucho tiempo. Por eso es tan triste. Quiero agradecer a la afición su apoyo, cariño y respeto de todos los compañeros. Decir que lamentablemente no logramos nuestros sueños, pero eso es el fútbol", agregó.