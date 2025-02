City y Real Madrid dan vida a un duelo de play-off con sabor a una gran final

El lance Manchester City vs Real Madrid de hoy (16:00 HB) reluce a distancia como el más importante de los play-offs de la Liga de Campeones, en duelo de ida que se jugará entre los últimos dos campeones en el Ettihad Stadium de Mánchester.

El atractivo lance emerge como el más emotivo entre los ocho que se jugarán entre hoy y mañana, en la antesala de los octavos de final donde ya esperan los primeros ocho de la fase liga.

City clasificó por “la ventana”, al vencer en la fecha final a Brujas de Bélgica y acceder en el segundo grupo de repechaje.

Real Madrid tampoco tuvo una campaña sencilla, ya que en la jornada 8 superó 0-3 a Brest en Francia y quedó en el segundo lote de equipos clasificados desde la fase liga.

Si bien este partido acaparará la atención de todo el planeta, la jornada de hoy iniciará con los encuentros de ida Brest vs París Saint Germain (13:45), Sporting Lisboa vs Borrusia Dortmund (16:00) y Juventus vs PSV (16:00), todos en horario de Bolivia.

Mañana (hora de Bolivia) se enfrentarán Brujas vs Atalanta (13:45), Celtic vs Bayern Múnich (16:00), Mónaco vs Benfica (16:00) y Feyenoord vs AC Milan (16:00). La vuelta se jugará los días 18 y 19 de febrero.