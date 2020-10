Morello: "Nosotros vivimos de esto, si no se vuelve no tendremos de qué vivir"

El volante de Aurora, Manuel Morello, sostuvo esta mañana que esperan que el fútbol regrese lo más pronto posible, porque al momento hay mucha incertidumbre sobre la reanudación del campeonato Apertura 2020 y que ellos viven de practicar este deporte.

"Lo que yo siempre dije: nosotros vivimos de esto, la verdad que uno viene del extranjero a jugar al país porque simplemente es bueno lo económico, es buena la Liga y si no se vuelve, uno no tiene con qué vivir. Es nuestro trabajo, no lo hacemos de hobby. Vivimos de esto y trabajamos a full para que el torneo vuelva lo más antes posible", declaró Morello al departamento de prensa de Aurora.

Sobre el tema económico y el arreglo con la dirigencia, Morellom admitió que no hubo ningún acuerdo y que ellos regresaron para cumplir en lo deportivo con el Equipo del Pueblo. "Una lástima, pero todavía no tuvimos contacto con algún dirigente", acotó.

En lo personal, el volante argentino relató que trabajó durante estos meses en su natal Santa Fe, situación que lo deja en un buen estado físico.