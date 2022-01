Montenegro habló mal sobre jugar en La Paz

El costarricense Jurguens Montenegro comentó a la prensa de su país lo mal que la pasó durante su estadía en el club Bolívar y en especial en la sede de gobierno. “Después del primer juego sinceramente casi me muero”, relató el atacante en referencia al juego debut que tuvo el 1 de agosto frente a Wilstermann.

“En la primera semana me tocó muy bien, me decían que me iba a doler la cabeza, pero gracias a Dios no me pasó nada, me sentí bien. Ya después se me complicó en la segunda semana. Después del primer juego sinceramente casi me muero, fue una de las pruebas más duras de mi vida, pero es parte del proceso y es parte de la vida del futbolista”, subrayó al diario La Nación de ese país.

Montenegro tenía contrato con la Academia hasta junio de este año, pero como no estaba en planes del técnico Zago, se rescindió el convenio de mutuo acuerdo.

“Fue lindo, de mi parte conocer otro país, saber que uno no puede conformarse, que para estar ahí uno tiene que hacer muchas cosas que realmente creo que las hice”, dijo.

Entre tanto, en Bogotá los celestes cumplirán entre hoy y mañana las últimas prácticas para retornar a La Paz el sábado. Se aguarda que en las últimas pruebas PCR todos den negativo para abandonar sin problemas la capital colombiana.

A partir del lunes comenzará la segunda fase de la pretemporada en la sede de gobierno, pero Zago ya no podrá contar con la presencia de los ocho jugadores que fueron convocados a la selección nacional.

Todo el equipo volverá a juntarse el 2 de febrero, a cuatro días del debut en el torneo Apertura y a una semana de medirse con el Deportivo Lara.