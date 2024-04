Marcelo Claure arremete contra el arbitraje tras la derrota de Bolívar

El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, arremetió contra el arbitraje después de que su equipo cayó por 1-0 ante San Antonio de Bulo Bulo, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura, que se jugó ayer en el estadio Carlos Villegas.

“Después de toda la payasada de los amaños, ya no sabes qué creer cuando uno ve semejante porquería de arbitraje en Bolivia, donde se permite que revienten a los jugadores a patadas, se inventan tarjetas rojas para condicionar al equipo y más”, posteó en sus redes sociales Claure.

El cotejo fue dirigido por el chuquisaqueño Dilio Rodríguez, quien expulsó a Bruno Savio a los 35’PT.

En la imagen que adjunta en una de sus publicaciones muestra una fotografía de cómo quedó lastimada la pierna de Leonel Justiniano y aunque no justificó que su equipo no jugó su mejor partido, aseguró que no es correcto que el juez del cotejo permita el juego brusco al no sancionar las jugadas violentas.

“El arbitraje una vergüenza. El anti fútbol ganó hoy (por ayer) a puro patadas y el árbitro se inventa una expulsión. A veces creo que hacen esto para lastimar a nuestros jugadores porque a los que conocemos les duele que el Bolívar esté brillando en Libertadores y la envidia los mata. El club Bolívar igualmente no jugó su mejor partido, pero permitir tanto golpe sin tarjetas es criminal. Nos vemos el jueves y veremos con que sorpresa se aparecen. Como les gustaría que me calle como todos los demás, pero jamás nos callaremos”, señaló.