Bolívar vence a Flamengo, pero no le alcanza para clasificarse

Bolívar superó anoche por 1-0 a Flamengo, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugó en el estadio Hernando Siles, pero este resultado no le alcanzó para continuar con vida al no conseguir remontar el 2-0 del partido de ida en Río de Janeiro.

Flamengo, en cuartos, rivalizará a Peñarol, que el miércoles eliminó a The Strongest en este mismo recinto.

En el primer tiempo del partido, Bolívar fue el que más buscó el arco contrario, pero su falta de efectividad generó que esta fracción finalice con el marcador en blanco.

La primera opción clara llegó con un derechazo de Ramiro Vaca que el golero Agustín Rossi contuvo (13’PT).

Cuatro minutos después, Carlos Lampe evitó la caída de su arco al detener el disparo de Gerson Santos, en un mano a mano.

En el segundo tiempo, Bruno Sávio estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate chocó contra el travesaño (9’ST).

Tres minutos después, Sávio no falló al mandar el balón a las redes con un cabezazo tras un centro de Fabio Gomes que dejó sin opciones a Rossi, para el 1-0 (12’ST).

Rossi y el travesaño evitaron el segundo de Bolívar a los 36’ST, después de que el golero bloqueara el remate de Henry Vaca, que luego de chocar con el travesaño se fue por un costado. Alfio Oviedo tuvo la última de la Academia, pero su cabezazo fue desviado por el golero Rossi (41’ST).

Bolívar terminó con 10 hombres tras la expulsión de Anderson de Jesús Santos (44’ST).

En el partido que Sao Paulo venció anoche 2-0 a Nacional de Uruguay, se tuvo un duro episodio cuando el central uruguayo Juan Izquierdo sufrió un desmayo por una arritmia cardíaca. El futbolista fue internado en terapia intensiva en el hospital Albert Einstein de la capital paulista. Se encuentra estable y en observación.

Las llaves de cuartos de final, a jugarse en septiembre, están definidas: Sao Paulo vs. Botafogo, River Plate vs. Colo Colo, Peñarol vs. Flamengo y Fluminense vs. Atlético Mineiro.