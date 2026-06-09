¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!

Tenis
Redacción Central
Publicado el 09/06/2026 a las 23h44
ESCUCHA LA NOTICIA

Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana anterior, Juan Carlos Prado escaló 15 puestos en el ranking ATP y pasó a situarse en la casilla 161, lo que le convierte en el tenista número uno de Bolivia.

Por primera vez en su trayectoria profesional, el joven cruceño de 21 años se convirtió en el mejor clasificado del país, según prensa de la Federación Boliviana de Tenis.

Su ascenso también estuvo acompañado porque Hugo Dellien bajó al puesto 165 y por ello pasó a ser el número dos de Bolivia.

Esto también significa que luego de casi una década el país tiene a un nuevo tenista que es el mejor.

Según los datos estadísticos de la ATP, Dellien se adueñó del primer lugar desde el 29 de mayo de 2017, fecha en la que pasó a ocupar el puesto 415 y bajó al segundo lugar a nivel Bolivia a Federico Zeballos, que se situaba en el 474.

Una semana antes, el 22 de mayo, Zeballos era mejor ranqueado que Dellien (470 contra 489).

Desde el 29 de mayo de 2017 pasaron nueve años y 10 días —la última actualización del ranking salió el lunes 8 de junio—, tiempo en el que Dellien fue el número uno de Bolivia y que en varias ocasiones estuvo dentro del Top-100.

No hay dudas de que para Prado es un hecho importante, pues no solo se volvió el mejor del país, sino que también se trata de su mejor puesto histórico en el ranking ATP. Anteriormente era el 176.

El gran ascenso del cruceño se dio gracias a los 30 puntos que sumó en el ranking ATP por haber superado las tres rondas clasificatorias de Ronald Garros y por llegar a la primera fase del cuadro principal, en la que puso en aprietos al 69 del mundo de ese entonces, el español Martín Landaluce.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Perú: Sánchez voltea el resultado y supera a Keiko en el balotaje
2
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
3
Debra Hevia concluye su misión diplomática en la Embajada de EEUU en Bolivia
4
Tras 40 días de bloqueo, la escasez de alimento y gasolina se agrava en La Paz
5
Lenka Nemer celebra un nuevo logro académico y se prepara para volver a Bolivia

Más en Tenis

09/06/2026
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open en torneo en Santa Cruz
Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se dio por finalizado el circuito de...
Ver más
08/06/2026
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open
Tras una destacadísima actuación en el W15 Brasilia, en Brasil, Noelia Zeballos conquistó su primer título de la temporada al consagrarse campeona de dobles...
Ver más
Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se dio por finalizado el circuito de cuatro torneos internacionales juveniles que...
Ver más
08/06/2026
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open
En Portada
09/06/2026 País
Cabildo paceño pide estado de excepción, ley antibloqueos y renuncia de Argollo
La movilización ciudadana en La Paz coincidió con la de Sucre en varias de sus resoluciones, especialmente en la demanda al Gobierno de declarar estado de...
vista
09/06/2026 Tenis
¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!
Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana anterior, Juan Carlos Prado escaló 15 puestos...
vista
09/06/2026 Economía
Asoban acepta aplicar la reprogramación y refinanciamiento a clientes afectados por el conflicto
La Asociación de Bancos de Bolivia informó este martes que las entidades financieras que son parte de Asoban cumplirán con las disposiciones del decreto 5630...
vista
09/06/2026 Cochabamba
Cochabamba registra 116 casos de herpangina por un brote inusual de enterovirus
vista
09/06/2026 País
Justiniano: “Bolivia no está sola, tenemos aliados” y anuncia respuesta “firme” a la violencia
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, dijo este martes en un acto público que el país está “recuperando cooperación, coordinación e Inteligencia con...
vista
09/06/2026 País
Evo: “Presidente (Paz), ministros no me voy a escapar, agárrenme aquí”
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que es sindicado de impulsar las movilizaciones en el país, señaló este martes que el presidente Rodrigo Paz está...
vista
Actualidad
El estudio mensual de popularidad de 18 jefes de Estado de la región, realizado por CB Global Data, constata un...
Ver más
09/06/2026 País
Paz desciende en el ranking de presidentes de Latinoamérica
“La diplomática de carrera (…) se despide de Bolivia en los próximos días para regresar a Washington, D.C.”, informa...
Ver más
09/06/2026 País
Debra Hevia concluye su misión diplomática en la Embajada de EEUU en Bolivia
“Los obligan con multas si no salen a las marchas o a bloquear. Y hay gente que ya no quiere salir. Todos tienen...
Ver más
09/06/2026 País
Ejecutivo de la Csutcb denuncia que los “obligan a bloquear”
La movilización ciudadana en La Paz coincidió con la de Sucre en varias de sus resoluciones, especialmente en la...
Ver más
09/06/2026 País
Cabildo paceño pide estado de excepción, ley antibloqueos y renuncia de Argollo
Deportes
Gracias a la brillante actuación que tuvo en Roland Garros, el Grand Slam francés que finalizó el fin de semana...
Ver más
09/06/2026 Tenis
¡Juan Carlos Prado se convierte en el número uno de Bolivia!
A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el torneo ya promete dejar huella antes de que ruede el...
Ver más
09/06/2026 Fútbol
Cuenta regresiva para el Mundial 2026: del adolescente que persigue un sueño al veterano que desafía al tiempo
Bolivia conquistó seis títulos —de 12 posibles— en el Jenecherú Junior Open que se llevó a cabo en Santa Cruz, donde se...
Ver más
09/06/2026 Tenis
Tenis: Bolivia conquista seis títulos en el Jenecherú Junior Open en torneo en Santa Cruz
Después de que la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) presentó formalmente al Comité Organizador y al...
Ver más
09/06/2026 Multideportivo
Selecciones de frontball participarán en Sudamericanos y el Mundial en Argentina
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
Doble Click
El “Indio” Solari fue despedido por una multitud durante el velatorio público que se realizó en Villa Domínico durante...
Ver más
09/06/2026 Cultura
Funeral histórico: una marea ricotera despide al “Indio” Solari
Actividades culturales para todos los gustos presenta la cartelera cochabambina para la semana 24 del año. NOVA...
Ver más
08/06/2026 Cultura
Semana 24: Una agenda cultural diversa y entretenida
Hay canciones que acompañan una Copa del Mundo y desaparecen con el último pitazo. Otras sobreviven a los años, a las...
Ver más
08/06/2026 Cultura
De “Waka Waka” a “Dai Dai”, la historia de Shakira en las Copas Mundiales de fútbol
La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de...
Ver más
07/06/2026 Vida
Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026