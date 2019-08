Estrenan un filme nacional y otros tres extranjeros en salas

Robert de Niro, que estrenará este año la película "The Irishman" de Martin Scorsese, está negociando repetir con este director en la cinta "Killers of the Flower Moon", informó hoy el medio... Ver más De Niro negocia repetir con Scorsese en "Killers of the Flower Moon"

La edición de la Gala de los Premios Goya 2020 se celebrará en la localidad española Málaga el 25 de enero en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, según señaló hoy el vicepresidente... Ver más La Gala de los Goya se celebrará el 25 de enero en Málaga