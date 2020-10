Cortometraje egipcio gana Palma de Oro en el Festival de Cannes

El filme egipcio "I am afraid to forget your face", de Sameh Alaa, ganó ayer la Palma de Oro al mejor cortometraje del Festival de Cannes, la única entregada en esta 73 edición, que anuló su cita habitual de mayo por la pandemia.



Ese premio clausuró una edición simbólica y efímera, de apenas tres días, en la que se proyectaron cuatro películas de su selección oficial y los proyectos de la Cinefundación, el apartado dedicado a las escuelas de cine.



El cortometraje galardonado, que se impuso frente a otros diez competidores, se articula en torno a Adam, que según la sinopsis está dispuesto a hacer todo para poder juntarse de nuevo con su pareja, de la que lleva separado 82 días.



Su distinción se suma a la conseguida este miércoles por "Catdog", una cinta de 20 minutos dirigida por Ashmita Guha Neogi, alumna del Instituto indio de Cine y Televisión (FTII), que narra la relación entre dos hermanos que se enfrentan a una separación en su niñez, y que ganó el premio principal de la Cinefundación.



El certamen indicó el pasado 19 de marzo que se veía obligado a aplazar su encuentro de mayo por la situación sanitaria. Sus organizadores acabaron apostando en abril por una edición sin palmarés, con un sello especial que acompañara a las películas en sus estrenos y esta cita de tres días.



El gran público sustituyó en esta ocasión a los periodistas y críticos acreditados, ya que estas sesiones, en las que fue obligatorio el uso de mascarilla y respetar una distancia de seguridad, estuvieron abiertas para todo aquel que hubiera hecho una reserva previa, por internet y gratuita.

¿Quién es Sameh Alaa?

Nació en El Cairo, Egipto, 1987, estudió literatura alemana en la Universidad de El Cairo. Antes de mudarse a Europa, trabajó como asistente de dirección en publicidad y largometrajes. En 2016 completó su maestría en cinematografía en la escuela de cine EICAR en París.

Su primer cortometraje, Quince (2017), se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ganó varios premios en todo el mundo. “Tengo miedo de olvidar tu rostro” se convirtió en la primera película egipcia en 50 años en ser seleccionada para la Competencia Oficial de Cortometrajes en el Festival de Cannes 2020, finalmente cancelada.

El director ganador del Palma de Oro está actualmente está trabajando en su primer largometraje.