Luis Téllez: La animación es una herramienta para contar historias

Ll creador de cortometrajes de animación, el mexicano Luis Téllez Ibarra calificó “como maravilloso e increíble” formar parte de la película Pinocho de Guillermo del Toro, ganadora del Óscar y Globo de Oro, porque tuvieron un gran impacto en su carrera, puesto que se le abrieron las puertas para el futuro.

El experto, que fue supervisor de animación y animador de la segunda unidad del filme dirigido por su coterráneo, se encuentra en Cochabamba transmitiendo sus experiencias en la Universidad Privada Boliviana (UPB).

Téllez dijo que Pinocho puso en alto al Taller del Chucho, un espacio dedicado a la animación de Guadalajara y contó en su equipo con Los siete magníficos, quienes se especializan en el stop motion, y uno de los integrantes de ese grupo fue precisamente Luis Téllez.

“Pinocho ha revolucionado la animación en México porque es la primera vez que se realiza una producción de esa magnitud, y que además ha conquistado muchos premios”, señaló.

El animador azteca dijo que la labor que desplegaron en la producción de Pinocho fue laboriosa y minuciosa.

“La metodología de trabajo fue de mucha entrega, de calidad”, sostuvo a tiempo de explicar que la función específica que cumplió en la película fue de supervisar y coordinar con el equipo de animadores para que todo salga a pedir de boca.

“Al final fue un trabajo muy horizontal porque todos los animadores son experimentados; también me tocó animar, porque no sólo me desempeñé como facilitador, ya que es un privilegio tocar a los personajes, actuar, y que se plasme eso en la pantalla fue maravilloso”.

Téllez dijo que ocho horas de animación significaban dos segundos de producción.

“Ésa era nuestra cuota diaria”, añadió.

El experto en stop motion calificó a Guillermo del Toro como una persona muy rigurosa y cordial, puesto que les explicaba la esencia de cada escena amenamente, entre risas.

“Al final nos felicitó por el excelente trabajo que realizó el equipo; ahora esperamos por nuevos proyectos que se van gestando”, sostuvo.

Más adelante, dijo que la animación es una herramienta para contar historias y que la tecnología ha facilitado la creación del stop motion, puesto que ahora se puede hacer con un teléfono, ya que existen varias aplicaciones para experimentar y de acuerdo a eso uno puede darse cuenta de qué es lo que más le atrae dentro de la animación.

“La observación, leer mucho y tomar café son los pilares fundamentales para tener éxito en el stop motion”, puntualizó.

Trayectoria

Luis Téllez Ibarra dirigió cortometrajes como “The Great Journey”, “The incredible story of The Bird-Girl and The Terrible Boy”, “The thing that hurts most in the world” y “The Princess of Trujillo”. Estos cortometrajes han sido premiados en algunos festivales como el Festival de Stop Motion de Brasil, “Viva el Rey” (2018, Productor, Director, Animador) film galardonado con el Ariel 2019, y por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 2019, entre otros.

También ha trabajado en proyectos de animación que han sido premiados internacionalmente como “Hasta los huesos” (Dir. René Castillo, 2001). Animador principal, diseñador de personaje y diseñador de producción. Ganó el Premio Ariel en 2002, 2009 y 2013; el premio Xiberras Prize, el premio Fipresi, y el premio del Jurado en Annecy en 2001.

Además, “Jacinta” (Dir. Karla Castañeda, 2008). Productor y director de animación y ganó el premio FICG y el del Festival de Cine de Abu Dhabi en Medio Oriente. “La Noria” (Dir. Karla Castañeda, 2012). Productor y director de animación - mejor Cortometraje Iberoamericano en el festival Chilemonos, Premio Ariel, entre otros galardones.

Asimismo, dirigió 10 capítulos del proyecto Batallón 52. Ha sido miembro de FONCA, FECA, Sundance Lab y The Rockefeller Foundation. Dirigió el video musical A Different World para la banda de metal Korn, producido por la disquera Road Runner en 2016.

Actualmente, se encuentra trabajando en su primera película “Inzomnia”. Para esta producción fundó la empresa Inzomnia S.A. de C.V, junto con otros profesionales de la animación.