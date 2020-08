La desinformación con tendencia política se reactiva en redes sociales

La disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de trasladar la fecha de las elecciones nacionales previstas para el 6 de septiembre hasta el 18 de octubre reavivó la circulación de la desinformación con tendencia política en las redes sociales.

Temas como el interés de la presidenta Jeanine Áñez por suspender las elecciones y el origen de sus ministros y sus expresiones en eventos públicos fueron objeto para generar noticias falsas. En tanto, otro de los temas que marcó la agenda de las fake news fue el de la anulación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) debido a que su candidato a la Presidencia, Luis Arce, habría hecho públicos los datos sobre encuestas que favorecen a su partido.

Finalmente, otro de los temas que fue objeto de desinformación es la intervención a la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de la ciudad de Cochabamba, el pasado 23 de julio, donde encontraron una ambulancia del Ministerio de Salud en proceso de desmantelamiento.

01 Arturo Murillo no es boliviano, sino croata

https://www.chequeabolivia.bo/arturo-murillo-no-es-boliviano-sino-croata)

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 4.437

Explicación: ChequeaBolivia accedió al registro biométrico de Murillo en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en el que la autoridad está habilitada para emitir su voto en las próximas elecciones, derecho concedido únicamente a ciudadanos bolivianos mayores de edad tras la presentación de los documentos correspondientes.

Fuentes: Revisión hemerográfica

Órgano Electoral Plurinacional

02 Áñez propone suspender elecciones del 18 de octubre

https://www.chequeabolivia.bo/anez-propone-suspender-elecciones-del-18-d...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 2.644

Explicación: A través de una revisión de la cuenta oficial de Twitter de la presidenta del Estado Jeanine Áñez, se constató que el tuit no fue publicado por ella. Asimismo, con la herramienta digital Wayback Machine se constató que ningún tuit con contenido similar ha sido eliminado de esa cuenta.

Fuentes: Cuenta oficial de Twitter de la presidenta del Estado Jeanine Áñez

Herramientas digitales de búsqueda





03 Salvador Romero dice que anulación de personería jurídica del MAS debe ser consensuada con movimientos sociales

https://www.chequeabolivia.bo/salvador-romero-dice-que-anulacion-de-pers...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 4.063

Explicación: ChequeaBolivia se contactó con la jefa de Redacción de El Deber, Mónica Salvatierra, quien aseguró que el texto de la imagen no corresponde a ninguna publicación de este medio.

Fuentes: Mónica Salvatierra, jefa de Redacción de El Deber

Página de Facebook oficial de El Deber

Revisión hemerográfica

04 Áñez declara a Elon Musk dueño del litio

https://www.chequeabolivia.bo/anez-declara-elon-musk-dueno-del-litio

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 2.275

Explicación: ChequeaBolivia, a través de una revisión de la cuenta oficial de Twitter de la presidenta Áñez, constató que el tuit no fue publicado por su persona. Asimismo, se realizó una búsqueda con la herramienta digital Wayback Machine, y se constató que no existe un tuit eliminado con contenido similar.

Fuentes: Cuenta oficial de Twitter de Jeanine Áñez

Herramientas digitales de búsqueda

05 Carlos Mesa dice que no pedirá la anulación del MAS y debe decidirse en las urnas

https://www.chequeabolivia.bo/carlos-mesa-dice-que-no-pedira-la-anulacio...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 1.328

Explicación: ChequeaBolivia se comunicó con Mónica Salvatierra, jefa de Redacción de El Deber, quien aclaró que la publicación es falsa y no fue realizada por el medio. Añadió que “quien reciba este tipo de publicaciones se remita a la página web oficial de El Deber”.

Fuentes: Mónica Salvatierra, jefa de Redacción de El Deber

Revisión hemerográfica





06 Fallece el maestro Dante Uzquiano del grupo Wara

https://www.chequeabolivia.bo/fallece-el-maestro-dante-uzquiano-del-grup...)

Categoría: Falso

Índice de viralidad: Circuló en WhatsApp

Explicación: A través de su cuenta oficial de Facebook, el grupo Wara emitió un comunicado que indica: “Ante la noticia falsa que se vio circulando en redes sociales acerca del fallecimiento del maestro Dante Uzquiano. La familia y la agrupación Wara desmentimos tal situación y agradecemos a Dios que tanto el maestro Dante Uzquiano como todos los miembros de nuestra agrupación estamos bien”.

Fuentes: Revisión de la cuenta oficial de Facebook del grupo Wara.





07 Ministro de Defensa López dice matar a campesinos por su patria

https://www.chequeabolivia.bo/ministro-de-defensa-lopez-dice-matar-campe...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 2.262

Explicación: ChequeaBolivia, a través de una revisión hemerográfica y búsqueda de videos, constató que la frase original que menciona el ministro es: “Yo ya pedí permiso a Dios y a mi familia para morir por mi patria”. La declaración atribuida a López surge después de un discurso durante un acto militar que se realizó el 17 de enero de 2020.

Fuentes: Revisión Hemerográfica

Búsqueda de videos





08 Oscar Ortiz venció al coronavirus en menos de una semana

https://www.chequeabolivia.bo/oscar-ortiz-vencio-al-coronavirus-en-menos...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: 1.349

Explicación: El director médico de la clínica Foianini, Esteban Foianini Gutiérrez, a través de un video que fue compartido en las redes sociales del ministro de Economía, Oscar Ortiz, aseveró que la autoridad mejoró notablemente, y que será dado de alta próximamente. Por lo tanto, Ortiz se encuentra aún en tratamiento y recién a los 11 días desde que fue diagnosticado presenta mejoría.

Fuentes: Correo del Sur

Los Tiempos

Página de Facebook del ministro de Economía, Oscar Ortiz

09 En Ecuador por fin se encontró la cura para el coronavirus

https://www.chequeabolivia.bo/en-ecuador-por-fin-se-encontro-la-cura-par...

Categoría: Falso

Índice de viralidad: Solicitud de WhatsApp

Explicación: A través de una revisión hemerográfica, ChequeaBolivia verificó que esta cadena de WhatsApp circuló por otros países y fue desmentida porque contiene datos falsos. El mensaje, que afirma tener la cura, receta antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Esto porque habrían descubierto que el problema estaba en el sistema circulatorio. Sin embargo, éste no un hallazgo de Ecuador. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó anticoagulantes porque ya se sabe que la enfermedad no sólo afecta al sistema respiratorio. Otros medicamentos mencionados en el texto, como el paracetamol, también fueron recomendados por esta organización. Hasta el momento, no hay un medicamento oficial que cure el coronavirus.

Fuentes: Maldito Bulo

Organización Mundial de la Salud (OMS)

10 Bartolinas camuflan droga en una red de ambulancias

https://www.chequeabolivia.bo/bartolinas-camuflan-droga-en-una-red-de-am...

Categoría: Falsa

Índice de viralidad: Circuló en WhatsApp

Explicación: En una búsqueda en reverso, ChequeaBolivia constató que las imágenes corresponden a una ambulancia paraguaya que llevaba a un paciente y droga a Argentina, en noviembre de 2016. Según los reportes de medios paraguayos, la ambulancia paraguaya cayó tras un control de rutina al cruzar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a las ciudades de Encarnación y Posadas.

Fuentes: Herramientas digitales

Revisión de medios paraguayos

Revisión hemerográfica