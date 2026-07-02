Gira: Bonanza se presenta por octava vez en Estados Unidos

La octava gira del reconocido grupo boliviano Bonanza en territorio estadounidense se producirá en el marco del su trigésimo quinto aniversario de trayectoria artística.

Así es, la agrupación folklórica interpretará sus recientes melodías y las clásicas canciones en cuatro regiones de Estados Unidos.

El periplo en el país del norte levantará telón el sábado 11 de julio en Nueva York, al día siguiente se presentarán en Washington, el miércoles 15 en Miami protagonizarán una serenata en conmemoración del aniversario de La Paz, y el viernes 17 de julio concluirán el tour en Virginia, región donde habita un considerable número de coterráneos.

“Esta vez llevaremos el disco 35 años que contiene canciones frescas y de gran éxito nacional, como ‘A mi no me nadie’, ‘Mi Oruro del alma’, ‘Amor prohibido’ y todo lo clásico de Bonanza”, comentó Édgar Rojas director y vocalista del conjunto musical que emergió el 21 de septiembre de 1990 en Sucre como “la expresión romántica del folklore”.

La gira es la oportunidad propicia para estrenar la cueca “Bolivia añorada”, inspirada en la vida cotidiana de los bolivianos que trabajan en Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

“Tenemos la suerte de contar con un público cautivo que ha crecido con la música de Bonanza y que no falta a nuestras presentaciones cuando visitamos ese país”, añadió el destacado artista nacional.

La delegación de Bonanza emprenderá viaje el jueves 9 de julio con la perspectiva de cosechar aplausos en las regiones donde radican los colegas bolivianos.