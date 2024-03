Lanzarán la "grilla" oficial de la Fexco 2024 la próxima semana y anuncian que el costo de las entradas no se incrementará

El estadounidense Robert Downey Jr. ('Oppenheimer') se impuso en la categoría de mejor actor de reparto en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood, celebrados este domingo en el... Ver más Robert Downey Jr. triunfa como mejor actor de reparto en los Óscar con “Oppenheimer”

El actor y exluchador John Cena presentó el Óscar al mejor vestuario desnudo frente a la audiencia del Dolby Theater, con la sola protección del sobre con el premio, que se llevó 'Poor Things'. Ver más John Cena presenta el Óscar al mejor vestuario desnudo

The Zone of Interest', del director británico Jonathan Glazer, arrebató el Óscar a mejor película internacional a 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, la apuesta española de la... Ver más “The Zone of Interest” arrebata el Óscar a “La sociedad de la nieve”