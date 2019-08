Descalifican a bailarín ruso por agredir a su pareja en Mundial de Tango

BUENOS AIRES |

Un bailarín ruso que participaba del Mundial de Tango en Buenos Aires fue descalificado de la competencia tras agredir físicamente a su compañera de baile entre bambalinas, informó a la AFP una fuente de la organización.

El hecho ocurrió luego de que la pareja participara de una de las rondas de clasificación de semifinales la noche de ayer en el estadio Luna Park de la capital argentina.

"La agresión sucedió e inmediatamente la organización repudió el hecho, asistió a la víctima y tomó la decisión de descalificar al bailarín", dijo la fuente que prefirió anonimato.

La mujer agredida, también de nacionalidad rusa, es la esposa del bailarín, según trascendió.

La bailarina "no fue descalificada pero no pudo seguir compitiendo porque no tenía pareja", explicó la fuente que no quiso identificar a los concursantes "para preservar a la víctima que declinó presentar una denuncia".

El Movimiento Feminista del Tango (MFT), por su lado, indicó a través de un comunicado que varios testigos vieron lo sucedido.

"El relato de quienes estaban presentes fue que, luego de finalizar la ronda en la que participaban bailando, uno de los competidores dio un golpe de puño a su compañera de baile", dijo la organización feminista.

El MFT participa en el Mundial de Tango que cierra este miércoles con charlas en las que ha presentado un protocolo de actuación para casos de violencia de género en el ambiente tanguero.

El Mundial de Tango-2019, que comenzó el 8 de agosto y cierra la noche de este miércoles, se realiza con el récord de 744 parejas inscritas provenientes de 36 países.