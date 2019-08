Dwayne "La Roca" Johnson vuelve al tope de los actores mejor pagos

LOS ÁNGELES |

Dwayne "The Rock" Johnson volvió a ser el actor mejor pagado del mundo, según una lista de Forbes dominada por el elenco de las películas de Marvel "Avengers".

Johnson, exluchador profesional, recaudó 89,4 millones de dólares en 12 meses, volviendo al puesto número uno que ocupó por última vez en 2016. Figuraba segundo en los dos últimos años.

El prolífico actor, de 47 años, obtuvo un gran éxito con "Jumanji: Welcome to the Jungle", y ha protagonizado múltiples películas de la saga "Rápido y Furioso", incluyendo la recientemente estrenada "Hobbs & Shaw ".

"Se acaba de convertir en la estrella financiera", dijo el analista de Comscore Paul Dergarabedian. "Y siempre está trabajando, es implacable", acotó.

En segundo lugar en la lista, con ingresos por 76,4 millones de dólares, se situó Chris Hemsworth, uno de los varios actores del universo de superhéroes de Marvel que aparece entre los 10 mejor pagos.

La lista cubre el período de junio de 2018 a junio de 2019, durante el cual Marvel Studios lanzó "Avengers: Endgame", la película más taquillera de todos los tiempos.

Los 10 mejor pagos:

1. Dwayne Johnson ( 89,4 millones de dólares)

2. Chris Hemsworth (USD 76,4 millones)

3. Robert Downey Jr. (USD 66 millones)

4. Akshay Kumar (USD 65 millones)

5. Jackie Chan (USD 58 millones)

6. Bradley Cooper (USD 57 millones)

7. Adam Sandler (USD 57 millones)

8. Chris Evans (USD 43,5 millones)

9. Paul Rudd (USD 41 millones)

10. Will Smith (USD 35 millones)