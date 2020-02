Joaquín Sabina, evacuado en camilla tras caerse de un escenario en Madrid

Gobierno pide auditoria jurídica del caso terrorismo El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó que se solicitó al Consejo de la Magistratura realizar una auditoria jurídica al proceso del caso Terrorismo y... vista

Gobierno señala que Reyes Villa no tiene sentencia ejecutoriada "En el caso del señor Manfred Reyes Villa, a través del Ministerio Público me han pasado un reporte donde no tiene sentencia ejecutoriada, sí tiene sentencia,... vista