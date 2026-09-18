Alcaldía y Yango implementarán 500 scooters en Cochabamba
Mostrador
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Publicado el 16/09/2026 a las 21h12
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) y la empresa tecnológica Yango concretaron un convenio estratégico para transformar la movilidad urbana en la ciudad.
Con esta alianza sin costo para el municipio, se pondrá en marcha un plan piloto con 500 scooters eléctricos con monitoreo por geolocalización, además de la instalación gradual de 20 paradas ecológicas e inteligentes alimentadas con energía solar.
El acuerdo refuerza el programa "Cochabamba Ciudad Sostenible", impulsando el transporte limpio, mejorando la seguridad e innovando en la transitabilidad de la llajta.
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