4 ideas creativas para recibir el año nuevo

Actualidad
¡OH! Redacción
Publicado el 19/02/2026 a las 14h24
El 2026 marca la llegada del Año del Caballo de Fuego, un ciclo de energía vibrante y renovación que merece ser recibido con un hogar transformado.  En esta guía de “Hazlo tú mismo”, te explicamos cómo fabricar tus propios amuletos y adornos para convertir cada rincón de tu casa en un imán de prosperidad y alegría.

1 Linternas de papel “rojo y fuego”

Las linternas simbolizan la vitalidad y ahuyentan la mala suerte.

Materiales: Cartulina roja y dorada, tijeras, pegamento y borlas de hilo.

Paso a paso:

1. Dobla una cartulina roja por la mitad a lo largo.

2. Realiza cortes paralelos desde el doblez hacia el borde (sin llegar al final).

3. Abre la cartulina y pega los extremos cortos para formar un cilindro.

4. Agrega una tira dorada en los bordes superior e inferior para un acabado premium.

Tip Pro: Cuelga varias a diferentes alturas en el rincón principal de tu sala para crear profundidad.

 

2 Sobres rojos (Hong Bao) personalizados

Tradicionalmente se regalan con dinero, pero puedes usarlos como parte de la decoración de tu mesa o árbol de los deseos.

Materiales: Papel rojo, marcadores metálicos dorados.

 

Paso a paso

1. Corta el papel en rectángulos de 16x9 cm.

2. Dobla y pega las solapas para formar el sobre.

 3. El detalle clave: Dibuja el carácter chino “Fu” (福), que significa fortuna, o una silueta estilizada de un caballo para honrar el 2026.

 

Uso decorativo: Úsalos como marcasitios en la mesa de cena con el nombre de tus invitados escrito en dorado.

 

3 El Árbol de la Fortuna

Si no tienes un árbol de cítricos real, puedes crear una versión decorativa que simbolice la prosperidad.

Materiales: Ramas secas, jarrón alto, esferas pequeñas naranjas (o pompones).

Paso a paso

1. Coloca las ramas secas en un jarrón elegante.

2. Pega los pompones naranjas en las puntas de las ramas para simular los frutos.

3. Cuelga de las ramas pequeños hilos rojos con monedas chinas (puedes hacerlas de cartón dorado).

Significado: En la cultura china, el naranja se asemeja a la palabra “oro”.

 

4 Banderines de caligrafía tradicional

Las “franjas de primavera” o Chunlian suelen colocarse en los marcos de las puertas.

Materiales: Papel rojo alargado, pincel y pintura negra o dorada.

 

Paso a paso

1. Corta tiras verticales largas de papel rojo.

2. Escribe frases de buenos deseos (puedes buscar plantillas de caracteres como “Salud”, “Paz” o “Riqueza”).

3. Colócalas a los lados de la puerta principal de tu casa.

 

Dato estratégico: Asegúrate de que los mensajes sean positivos para atraer la buena energía del Caballo de Fuego.

