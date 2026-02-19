Gobierno anuncia condonación de deudas tributarias y ajustes al IVA a través de un proyecto de ley

Economía
Publicado el 19/02/2026 a las 14h53
El Gobierno anunció este jueves el "Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario", que busca ordenar el sistema fiscal "sin aumentar impuestos". La propuesta contempla cinco medidas orientadas a regularizar deudas, simplificar tributos y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien informó que el proyecto fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento.

"La propuesta contempla la creación de un régimen tributario para la formalización de proveedores, la reducción del plazo de prescripción a cuatro años, la condonación total de deudas tributarias hasta el 31 de diciembre de 2017, un régimen de regularización con facilidades de pago y la simplificación del IVA", publicó el Ministerio de Economía.

¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS?

Una de sus medidas se encuentra la creación del Sistema Integrado Especial de Transición del Régimen General (SIETE-RG), un régimen especial dirigido a pequeños emprendedores con ventas menores a Bs 400.000 anuales.

Este esquema unifica el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT) en un solo pago bimensual del 5% sobre ventas. Asimismo, permite emitir facturas sin una carga administrativa compleja y tendrá vigencia por tres años. Esta medida estaba dentro del extinto Decreto Supremo 5503.

Otra de las propuestas es la condonación extraordinaria de deudas tributarias hasta el 31 de diciembre de 2017. Esta medida aplicará a montos menores a Bs 10 millones y está enfocada principalmente en pequeños y medianos contribuyentes.

Respecto a quienes mantienen deudas desde 2018, el Gobierno plantea un plan de regularización mediante el cual se eliminarán multas e intereses y se establecerá un plan de pagos de hasta 24 meses. "Pago del tributo omitido actualizado, condonación de intereses y multas, plazo de 120 días y pago al contado o en cuotas".

IVA transparente, es otra de las medidas anunciadas por Espinoza, se busca mayor simplicidad en el manejo tributario, reducir el riesgo de errores y sanciones, y contribuir a mantener precios más competitivos. Entre los cambios previstos, se aplicará el 13% real sobre el precio neto, se eliminará la distorsión del 14,94% efectivo y el impuesto se mostrará separado en la factura.

Finalmente, el proyecto establece la prescripción tributaria, que busca reducir de ocho a cuatro años el plazo de prescripción, modificando el Código Tributario. "Se reduce la prescripción de 8 a 4 años, la ejecución son de 2 años, la ejecución tributaria deja de ser imprescriptible y se garantiza la seguridad jurídica y la paz social".

