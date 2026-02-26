ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) inaugura hoy un foro con los candidatos a la Gobernación de Cochabamba, en un encuentro orientado a fortalecer el diálogo entre el sector empresarial y los postulantes al principal cargo departamental.

El evento reúne a representantes del empresariado, autoridades institucionales y ciudadanía, quienes escucharán las propuestas de los candidatos en temas clave como reactivación económica, generación de empleo, seguridad jurídica e impulso a la inversión privada.