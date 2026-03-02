Israel ataca objetivos de Hezbolá en Beirut e Irán lanza drones sobre Riad

El Ejército de Israel declaró este martes que lanzó ataques contra objetivos de Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano, luego de advertir que intensificaría su campaña contra el grupo respaldado por Irán.

"El Ejército de Israel ataca centros de comando y depósitos de armas de Hezbolá en Beirut", aseveraron las fuerzas militares en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el objetivo era alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chií Hezbolá.

Medios libaneses, como L'Orient-Le Jour, reportaron explosiones en los suburbios del sur de la ciudad, la misma zona que fue atacada durante la madrugada del lunes.

En un mensaje en su cuenta de telegram, las FDI informaron estar bombardeando "cuarteles de Hezbolá y depósitos de armas en Beirut".

"Campo de batalla"

El Líbano se convirtió en un nuevo campo de batalla del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos desatado por el ataque de Washington y el Estado judío contra Irán el pasado sábado, que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y se cobró la vida de más de 500 personas.

Desde entonces, no han cesado los ataques entre Israel e Irán, así como los bombardeos de Irán a países aliados de Estados Unidos en la región.

El grupo chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hezbolá.

Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.

Drones sobre Riad

Más tarde, este mismo martes, Arabia Saudí informó que la embajada de EEUU en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales, informó el Ministerio de Defensa del reino en una publicación en X el martes.

El ataque con drones se produjo en medio de los continuos ataques con misiles y drones iraníes contra estados del Golfo que albergan bases estadounidenses, luego de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el sábado.

Respuesta de Washington

Trump: "Pronto conocerán la respuesta al ataque a la embajada de Riad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al medio 'NewsNation' que pronto se sabrá cuál será la represalia en respuesta a un ataque a la embajada de Estados Unidos en Riad y por las muertes de personal militar estadounidense durante el conflicto con Irán, publicó una periodista del medio de comunicación en X el lunes, citando una entrevista con él.

La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales, indicó el Ministerio de Defensa del reino en una publicación en X el martes, citando una evaluación inicial.