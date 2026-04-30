Accidente de tránsito en Oruro deja nueve muertos y 22 heridos

Al menos nueve personas fallecieron ayer y 22 resultaron heridas en un accidente de tránsito en la carretera Oruro- Pisiga, luego de que un autobús procedente de Chile, con matrícula de ese país, sufriera un vuelco tras salir de la ruta, informó la Policía.

El director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro (oeste), Fernando Torrico, señaló que la posible causa del accidente presuntamente fue el “exceso de velocidad y el cansancio del conductor”.

Agregó que el vehículo de la empresa ‘Puma Tours’ salió de la vía y tuvo un “vuelco lateral”, lo que ocasionó la muerte de siete adultos y dos menores de edad, sin que se precisara sus nacionalidades.

Oruro

El accidente se produjo, según algunos testigos, a las 4:15 de la madrugada en el altiplano boliviano, en el sector del ‘Puente Español’, cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud.

Además, 22 heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos de Oruro.

Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró a los medios que el autobús partió de Chile al final de la tarde del martes y que el conductor presuntamente “estaba apurado” por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.

Los accidentes en las carreteras de Bolivia causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, principalmente al Hospital General de Oruro, donde reciben atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras equipos de emergencia trabajaron en el rescate de las víctimas y el traslado de los lesionados.

El caso se encuentra en investigación la Policía prevé que en las próximas horas se brinden mayores detalles oficiales sobre este hecho que enluta a varias familias bolivianas.