Belleza: Darinka Saavedra es coronada como Miss Fexco 2026

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) coronó anoche a la Miss y Señorita Fexco 2026, Darinka Saavedra y Yamile Martin, en una gala marcada por la belleza y simpatía de las 10 candidatas que representaron a sus stands.

La nueva Miss Fexco, Darinka Saavedra, representó al stand de Entel y agradeció a Dios por haberla guiado en este certamen de belleza. También, dedicó palabras a su familia, su barra y a su empresa. Comentó que se preparó durante un año con el equipo de Premier

Además, invitó al público a visitar el stand de Entel al que definió como el más tecnológico y moderno de la Ferial Internacional.

La Señorita Fexco 2026, Yamil Martín, representó al stand de Toyosa y contó que asumió su participación como una experiencia de vida. También invitó a los asistentes a conocer el espacio de su empresa al que presentó como innovador y tecnológico.

La elección se realizó en el escenario de la Fexco Arena y las participantes se presentaron en diferentes cuadros. Además, se contó la participación de grupos musicales.

Más datos

Poco a poco la Fexco 2026 va llegando a su final, el 3 de mayo.

La gerente de la Fexco, Mariela Jiménez, informó que la cuarta edición de la feria superará las expectativas de los organizadores.

Destacó que la participación de unidades educativas se duplicó respecto a 2025, alcanzando 256 establecimientos y más de 17.000 estudiantes de secundaria. Asimismo, señaló que, gracias a la promoción 2x1, ya se superaron los 200.000 visitantes provenientes de distintas regiones del país. La meta es recibir a 400 mil personas.

Invitó a la población a disfrutar los últimos días de la feria y de los conciertos con artistas nacionales e internacionales, resaltando que los precios se mantienen: Bs 30 en días regulares, Bs 50 en jornadas con espectáculos, Bs 10 para adultos mayores, Bs 2 para personas con discapacidad y entrada gratuita para menores de 5 años.