Alcaldía prueba una cosechadora mecánica de macrófitas en Alalay

Ante el avance de las macrófitas en la laguna Alalay, la Dirección Municipal de Medio Ambiente de Cercado, busca nuevas opciones para acelerar el proceso de extracción y mantener este tipo de vegetación en niveles adecuados, alrededor de un 30% de la superficie.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez se refirió a la prueba piloto que se realiza en la laguna Alalay para la cosecha de macrófitas; mediante el método de succión a través de un mecanismo llamado “anfibio”.

“Este mecanismo ‘anfibio’ hace la cosecha de las macrófitas flotantes, pero además las enraizadas, es decir, se extraen las algas de la parte central (…) lo que vemos es la capacidad de succión y el área que puede ser despejada diariamente”, señaló.

Gutiérrez anunció que la próxima semana se tendrán los resultados de la prueba piloto que determinarán la eficacia de “método anfibio” en comparación a los mecanismos que se utilizan habitualmente como la extracción manual y con maquinaria.

El biólogo José Balderrama, parte del equipo de recuperación de la laguna, explicó que el equipo “anfibio” tiene las características de: desplazarse a cualquier punto de la laguna y de extraer las macrófitas flotantes y las enraizadas, además de las totoras. Indicó que tiene previsto cosechar 5.200 metros cuadrados diarios.

“Se está realizando un plan de manejo de macrófitas en la laguna, lo cual nos permite adelantarnos a posibles incrementos de las mismas en este espacio ya que idealmente debería haber una cobertura del 30% (…) esta es la segunda semana de prueba”, finalizó.

La “cosecha” de macrófitas se realizó ayer como parte de una prueba piloto gruita que realizó la empresa Metalwoodpara evaluar su implementación en la laguna urbana.

La prueba gratuita terminará en una semana y hará una evaluación para su adquisición para usarla en este espejo de agua.