Los artistas callejeros impresionan con su talento y sacrificio en la plaza

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 01/03/2026 a las 8h10
Artistas callejeros que están en diversos espacios públicos demuestran su talento a diario en diversas áreas como la plaza 14 de Septiembre, remarcando el sacrificio que conlleva entretener al público para solventar sus necesidades y señalando el motivo de su oficio.

Iniciando, el artista comediante Rayner Pantoja, señaló que nació en Oruro el 30 de enero de 1979 y que se formó con padres comerciantes, detallando que desde sus 8 años se interesó por la comedia en la calle en la plaza San Francisco y contó que vivió en Cochabamba desde los 10 años y posteriormente, a los 12 comenzó en este rubro.

Rayner afirmó también que tiene una trayectoria de 30 años como comediante en las calles, señalando algunos percances que vivió, como la intervención de la Intendencia y personas del público poco tolerantes. Así también, indicó que fue parte del Canal 48, 52, y radio la Voz de América y agradeció la cobertura de Los Tiempos.

Continuando, la artista de “Estatuas Vivientes”, Abigail Vargas, indicó que nació en la ciudad de El Alto y que trabaja desde hace cuatro años en la plaza principal, de los cuales va tres años interpretando al personaje de “La Warmisita”, añadiendo que su trabajo le permitió conocer varios departamentos con distintas tradiciones.

Por otro lado, Abigail confirmó que en algunos departamentos no se permite trabajar a los aristas de calle sin tener un permiso. Detalló que demora una hora en la producción del personaje, como en el vestuario y maquillaje, compartiendo el lugar de trabajo con Matías Castelo, que lleva un año y medio en el área.

Siguiendo con los demás, el artista plástico, Daniel Flores, expresó que nació en Cochabamba y que se enfatiza en figuras ambientales, milenarios y cósmicos, con un estilo propio en aerosol, añadiendo que lleva 26 años con este arte, aprendiendo de forma empírica.

Daniel remarcó que también se basa en temas como el incendio de la Chiquitanía, como forma de protestar contra el daño a la fauna silvestre y aconsejó a la población aprovechar su talento artístico.

Así también, el artista imitador, Diego Andy Catalán, comentó que nació el 13 de abril de 1997 y que desde su infancia se interesó en este arte mediante su padre, quién escuchaba a Michael Jackson, afirmando que se sorprendió al conocer a un artista que baila y canta a la vez.

Diego Andy aclaró que también participó en academias y teatros, remarcando que Michael Jackson también expresaba mensajes de conciencia en sus canciones y que se inspiró en Camilo Jackson, el primer imitador que, de su referente, confirmando que tiene una trayectoria de 7 años.

El artista caricaturista, Pablo Zambrano, afirmó que nació en Venezuela y que se influenció por su familia que también se dedicaba a las manualidades, añadiendo que desde su infancia caminaba con un lápiz y papel dibujando a sus compañeros y diseñando historietas.

Pablo Zambrano indicó que llegó a Bolivia en 2021, donde actualmente se dedica a retratar al público con un estilo caricaturesco y comentó que sueña con redactar un libro educativo que sirva como guía para las nuevas generaciones.

Finalmente, el saxofonista, Gabriel Mendoza, señaló que nació en Santa Cruz y que se animó a relacionarse con este arte gracias a su padre, que se dedicaba a la música y remarcó que se basa en presentar covers de artistas que solicita el público, indicando que su sueño siempre será ver progresar a su familia.

 

