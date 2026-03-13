Ministro descarta participación de la DEA en captura de Marset y confirma otros cuatro aprehendidos

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, descartó la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el operativo de captura al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, en Santa Cruz; asimismo, confirmó que junto a él fueron aprehendidas otras cuatro personas.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental confirmó que Marset fue capturado este viernes en la ciudad de Santa Cruz mediante un mega operativo de la Policía Boliviana que inició en horas de la madrugada y en la que "no hubo participación de la DEA", aseguró.

El Ministro de Gobierno explicó que la DEA se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos considerando que hay un mandamiento de aprehensión, un proceso judicial y un sello rojo emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

"Esos han sido los fundamentos legales y procedimentales para expulsar al señor Marset", dijo.

Además, afirmó que junto al narcotraficante uruguayo fueron aprehendidos otras cuatro personas, tres varones y una mujer, quienes fueron trasladados a dependencias de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y será el Ministerio Público la instancia que realizará las diligencias correspondientes en adelante.

Tras su captura, Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, desde donde "ya hace un par de horas" emprendió viaje hacia los Estados Unidos, para ser juzgado, añadió.