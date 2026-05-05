Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/05/2026 a las 9h24
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La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del paro del transporte público que reclama normalización en el suministro de combustible, una mejora calidad de los carburantes y el mantenimiento de caminos. 

Sin embargo, la población es la más perjudicada por la medida debido a que debe desplazarse con dificultad por los puntos de bloqueo debido a que en algunos puntos los cierres so tan contundentes que no se puede circular ni siquiera a pie. 

En tanto, los que se consiguen un transporte privado están obligados a pagar tarifas elevadas para poder llegar a su destino para cumplir con sus actividades laborales y de otra índole. 

La medida se replica en otras ciudades del país como La Paz y El Alto. Sin embargo, en Santa Cruz la medida no se acata y el servicio es normal. 

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