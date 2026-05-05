Confederación de Choferes dialogará el miércoles con el Gobierno

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció que sus dirigentes se reunirán con el Gobierno el miércoles 6 de mayo por la mañana, aunque estaban invitados a hacerlo este martes.

La información fue proporcionada a Erbol por el secretario ejecutivo de esa organización que ejecuta el bloqueo vial de esta jornada, Lucio Gómez, quien indicó que los dirigentes estarán a las 8:30 del miércoles en la Casa Grande del Pueblo.

Gómez explicó que los choferes aceptaron la invitación a diálogo del Gobierno, pero no todos los dirigentes pudieron llegar a La Paz para este martes.

Sin embargo, aseguró que el miércoles estarán presentes de manera puntual junto con representantes de las 11 federaciones regionales de su gremio. “Mañana vamos a participar todos”, señaló Gómez, al ratificar la presencia del sector en la reunión.

La Confederación espera, como solicitó anteriormente, que el presidente Rodrigo Paz sea parte del diálogo .

Los choferes cumplieron este martes un paro de 24 horas, en protesta por el incumplimiento del Gobierno en compromisos referidos a temas como el combustible, provisión de repuestos y atención de carreteras.

Gómez aclaró que la protesta no es de carácter político, sino se enfoca en tema que afectan al sector como del combustible, daños en vehículos y otros.