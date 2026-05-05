Órgano Judicial da un plazo de 72 horas al Ejecutivo para proteger a magistrados

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 05/05/2026 a las 13h53
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La Sala Plena de las máximas autoridades del Órgano Judicial solicitó la implementación de un sistema integral y permanente de seguridad al presidente del Estado, Rodrigo Paz, mediante una carta en la que exigen respuestas en un plazo de 72 horas, según la Agencia de Noticias Judiciales.

“Nos dirigimos a su autoridad exigir la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional en favor de las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros del Órgano Judicial, en igualdad de condiciones a las actualmente dispuestas para los ministros de Estado y altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, expresa la carta.

Las autoridades le dan un plazo de 72 horas al presidente para dar respuesta a los siguientes pedidos:

1. La implementación inmediata de un sistema integral y permanente de seguridad y protección para todas las magistradas, magistrados, consejeras y consejeros del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. La asignación de escolta personal permanente y con destino único al Órgano Judicial, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante amenazas o atentados.

3. La extensión obligatoria de dichas medidas de protección a los núcleos familiares directos de todas las altas autoridades judiciales del país.

4. La coordinación inmediata con el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana y organismos especializados de seguridad del Estado para garantizar la ejecución efectiva y continua de estas medidas en todo el territorio nacional.

5. La emisión de una disposición expresa del Órgano Ejecutivo que reconozca el nivel de riesgo institucional al que se encuentran sometidas las autoridades judiciales y establezca mecanismos permanentes de protección.

Las exigencias se dan luego de que el pasado 30 de abril, el Decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, fuera asesinado por un ataque de sicarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

 

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